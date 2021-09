Castle’s Trail, vittoria di Dennis Brunod e Stefania Canale

La quarta edizione del Castle’s Trail, terza prova del Tour Trail della Valle d’Aosta, è stata dominata da Dennis Brunod e Stefania Canale: sui sentieri di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor i due valdostani non hanno avuto rivali.

Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) ha corso i 23 chilometri (1.530 metri dislivello positivo) in 2 ore 10’07” e preceduto il compagno di squadra Simone Olivetti, secondo a 6’13”. Terzo posto per il portacolori della Polisportiva Sant’Orso Aosta, Mikael Mongiovetto (2 ore 19’44”). Quarta e quinta posizione per Elwis Pieiller (Sant’Orso Aosta) e Daniele Calandri (Inrun).

Stefania Canale (Polisportiva Sant’Orso Aosta) si è aggiudicata la gara femminile in 2 ore 49’57”, 24a prestazione di giornata. Alle sue spalle Monica Moia (Bognanco) in 2 ore 59’50” e Deva D’Angelo (Team Nolimits) in 3 ore 15’14”. Quarto posto per Enrica Bosonin (Apd Pont-Saint-Martin) e quinto per Francesca Bianchini (Brontolo Bike).

Il 19 settembre il Tour Trail Valle d’Aosta sconfinerà in Piemonte per l’Oropa Trail, invece sabato 11 settembre, a Valsavarenche, andrà in scena la terza tappa del Défi Vertical. Le iscrizioni al Gran Paradiso Vertical sono aperte sul portale di Wedosport con due quote differenti a seconda dell’età: 15 euro per gli under 17 e 25 euro per tutti gli altri. Dal rifugio Tètras Lyre si salirà per oltre tre chilometri e mezzo che porteranno al traguardo posto appena sopra il rifugio Vittorio Emanuele. Partenza alle 9,30 da Pont di Valsavarenche.