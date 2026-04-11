CCS Cogne Aosta ko contro Novara: rammarico per il terzo set

Nella 22ª giornata del campionato di Serie B1 Femminile, il CCS Cogne Aosta Volley esce sconfitta per 0-3 contro la Victor&Co Issa Novara al Pala Peila-Pressendo (21-25, 20-25, 24-26). Una partita comunque combattuta, soprattutto nel terzo set, che lascia un po’ di rammarico alle valdostane.

Nel primo set Aosta parte bene e trova subito il primo punto. Le due squadre restano in equilibrio nelle prime battute, poi Novara prova ad allungare. Il CCS Cogne reagisce e si porta avanti sull’8-6, sfruttando anche qualche errore delle ospiti. Novara però rientra subito e passa avanti 10-11, prendendo poi un margine importante fino al 12-19. Aosta prova a recuperare punto dopo punto, arrivando fino al 19-23, ma Novara gestisce il finale e chiude il set 21-25.

Nel secondo set l’avvio è ancora equilibrato. Aosta riesce a portarsi avanti 7-5 e poi 9-7, mostrando buone cose soprattutto a muro con Marsengo protagonista. Le valdostane restano in partita fino a metà set, ma qualche errore di troppo permette a Novara di prendere vantaggio. Le ospiti allungano sul finale, mentre Aosta prova di nuovo a rientrare fino al 20-24, senza però riuscire a riaprire il parziale, che si chiude 20-25.

Il terzo set è il più combattuto della partita. L’Aosta prende fiducia e allunga progressivamente. Le valdostane si portano avanti 10-8 e poi aumentano il vantaggio fino al 15-9. Le ragazze del CCS Cogne arrivano fino al 19-9, mostrando il momento migliore della partita e dando l’impressione di poter riaprire il match.

Novara però non si arrende e inizia una rimonta punto dopo punto. Le ospiti accorciano fino al 19-15 e continuano a recuperare, approfittando anche di qualche errore delle padrone di casa. Si arriva al pareggio 19-19 con qualche episodio discusso ma che riporta Novara in partita. Il finale è molto tirato: Aosta arriva al 24-23 e ha la possibilità di chiudere il set, ma Novara annulla il set point e trova poi i punti decisivi per chiudere 24-26.

Nel post partita Noemi Marsengo commenta: “Siamo partite un po’ sotto tono, mentre nel terzo set abbiamo giocato meglio. Siamo una squadra giovane e questo a volte paga, altre volte no. Sicuramente loro sono una squadra cresciuta molto nel girone di ritorno e va dato merito all’avversario. Il terzo set lascia rammarico: quando sei avanti di dieci punti non dovresti perderlo. Era un’occasione importante per chiudere il campionato con serenità, anche dal punto di vista della classifica e della salvezza matematica. Ci saranno comunque altre occasioni, non è la fine del mondo, ma sicuramente brucia. Paghiamo un po’ la nostra giovane età, con poca attenzione e poca incisività nei momenti finali, soprattutto contro una squadra forte che non molla mai”.

L’Aosta rimane al 9° posto con 23 punti e la prossima partita per le valdostane sarà in trasferta ad Alessandria sabato 18 aprile contro l’Acrobatica Alessandria attualmente 4ª in classifica.