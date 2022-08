Ciclismo, in Valle d’Aosta un corso per giudici di gara

C’è tempo fino a sabato 10 settembre per iscriversi al corso di giudice di gara regionale organizzato dalla Federazione ciclistica italiana.

Gli interessati possono iscriversi inviando un’email all’indirizzo crggpiemonte@federciclismo.it oppure a piemonte@federciclismo.it, o scrivendo via Whatsapp al 349.6987332. Il corso è articolato in 32 ore di lezione, in orario serale in giorni feriali, e in orario diurno il sabato e la domenica. L’esame sarà organizzato in presenza, in tre o quattro sedi, raggruppando i candidati per regioni limitrofe.

“Come comitato valdostano- spiega Francesca Pellizzer, presidente della Fci Valle d’Aosta- ogni anno ‘stimoliamo’ l’adesione al corso giudici di gara. È una figura preziosa per il nostro movimento, che ci aiuta e aiuta le nostre società nell’organizzazione e disputa delle manifestazioni. E siamo convinti sia anche un’ottima esperienza per gli appassionati di ciclismo di vivere il nostro sport da un punto di vista diverso, ma non meno divertente”.