Ciclisti valdostani al GiroSardegna 2024

Nel suggestivo scenario della Sardegna, tra i panorami mozzafiato, si è svolta la gara ciclistica del GiroSardegna 2024, un evento che unisce la passione per il ciclismo con la bellezza dei luoghi e l’atmosfera conviviale tra i partecipanti. Nella settimana dal 20 al 26 aprile, tra i ciclisti che si sono distinti in questa sfida, spiccano anche alcuni atleti provenienti dalla Valle d’Aosta.

La competizione, con la partenza da Marina di Orosei (NU), è stata articolata su tappe di diversa difficoltà e lunghezza e ha visto la partecipazione di ciclisti provenienti da diverse fasce di età e livelli di esperienza.

Tra i protagonisti del percorso del MedioGiro, dedicata a tappe di media difficoltà, troviamo Diego Marana del G.S. Team Benato, Bruno Vitton Mea del G.S. Vigli del fuoco Godioz e Alessandra Plat del G.S. Acquile. Marana ha conquistato il 55° posto assoluto e il 3° posto di categoria nella categoria M7 e Vitton Mea il 123° posto assoluto con la vittoria nella categoria M10. Nella classifica femminie, invece, Plat ha raggiunto un ottimo 15° posto assoluto e il 4° posto di categoria nella categoria W1.

Nel percorso del GranGiro, riservata a tappe più impegnative, diversi ciclisti valdostani hanno preso il via. Per la squadra del G.S. Team Benato in partenza Dino Boverod, Roberto Pirana e Lorenzo Cancian. Per l’ASD Velo Gressan al via Stefano Castiglion e Andrea Dallago.

Nella giornata del 21 aprile, la 1ª tappa di 138km, ha creato qualche difficolta per Lorenzo Cancian e Stefano Castiglion che sono stati costretti al ritiro per problemi alle biciclette. Nei giorni dopo comunque hanno potuto completare le tappe successive.

La seconda tappa prevedeva una cronometro individuale di 20km, terza tappa di 110km con dislivello 1209m, il 24 aprile al via 4ª tappa di 117km con dislivello 1694m.

La giornata del 25 aprile, invece, è stata dedicata al mondo delle Gravel e al giorno di riposo per i partecipanti al Medio e Gran Giro.

Tappa, comunque, di alto livello con Filippo Agostinacchio che ha rappresentato con orgoglio la Valle d’Aosta ma indossando la maglia della Nazionale Italiana. Il giovane, classe 2003, nonostante una sfortunata caduta durante la gara ha concluso i tre giri del percorso (km 147,89 – disl. m. 1.939) valido nell’UCI Gravel World Series 2024, tagliando il traguardo al 4º posto nella categoria élite, dimostrando grande determinazione.

Un altro ciclista valdostano, Diego Marana, si è distinto nella categoria master, nel percorso da due giri (km 106,86 – disl. m.1.328), classificandosi al 2º posto assoluto nella categoria M60-64, guadagnando così il pass per i Campionati del mondo Gravel che si svolgeranno in Belgio il 5 e 6 ottobre.

Infine, il 26 aprile, l’ultima tappa per tutti e tutta in salita, con soli 42,82km ma con un dislivello di 1110m, la salita di Genna Silana è stata definita una gara “lunga ma mai difficile”.

Nonostante il forte vento e le temperature non delle migliori che hanno caratterizzato tutta la settimana, la classifica finale ha visto Dino Boverod emergere come il migliore tra i valdostani nel GranGiro, conquistando il 121° posto assoluto e il 1° posto di categoria nella M9. Seguono Roberto Pirana al 127° e Lorenzo Cancian al 149° posto, rispettivamente al 4° e al 6° posto di categoria nella M8. Stefano Castiglion ha concluso al 152° posto assoluto e al 15° nella categoria M7; mentre Andrea Dallago si è classificato al 164° posto assoluto e al 22° nella categoria M6.

Classifiche ufficiali:

https://www.girosardegna.it/classifiche-aggiornate-rankings-updated/