Da Genova al Breithorn per la ricerca sulla fibrosi cistica: Giovanni Bizzarri lancia la sfida Zero4mila

Dallo zero mareografico di Genova fino ai 4.164 metri del Breithorn, attraversando in bici Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta prima di infilare gli sci d’alpinismo e puntare alla vetta. È una sfida sportiva, ma soprattutto simbolica e sociale, quella di Giovanni Bizzarri, protagonista del progetto Zero4mila, l’iniziativa con cui Lega italiana fibrosi cistica Emilia ODV celebra i suoi 40 anni di attività.

La partenza è fissata per il 2 maggio alle 19 da Genova, con arrivo a Breuil-Cervinia dopo una pedalata di 258 km. Una volta arrivato ai piedi del Cervino, l’ultima parte dell’impresa si svilupperà con gli sci d’alpinismo: altri 13,5 chilometri fino al Breithorn, dove porterà la bandiera di LIFC Emilia.

L’iniziativa è nata per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica e per dare forza a un messaggio preciso: i progressi della medicina hanno cambiato la vita di molte persone, ma non hanno ancora risolto tutto. Per questo l’arrivo in vetta non sarà soltanto il compimento di una prova sportiva, ma un gesto dedicato a chi convive ogni giorno con la malattia, a chi aspetta ancora una cura e anche a chi non ce l’ha fatta.

Il progetto assume un valore ancora più forte proprio nell’anno del quarantesimo anniversario di LIFC Emilia, da decenni impegnata accanto alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, tra ricerca, assistenza e qualità della vita. Zero4mila prova così a tenere insieme fatica, resistenza e comunità, trasformando un percorso estremo in un’iniziativa collettiva.

C’è poi un aspetto personale che rende questa sfida ancora più intensa. Giovanni Bizzarri ha scelto di affrontarla partendo dalla consapevolezza di aver avuto, nella sua storia di malattia, più possibilità di altri. Da qui nasce la volontà di trasformare quella fortuna in responsabilità concreta, mettendo il proprio corpo e la propria esperienza al servizio di una causa più ampia.

Il Comune di Valtournenche e Cervino spa hanno deciso di affiancare l’impresa di Bizzarri, che attraverserà uno dei comprensori alpini più conosciuti d’Europa prima di affrontare l’ultima parte del percorso sui pendii del Cervino Ski Paradise, ancora aperti e innevati, fino alla salita verso il Breithorn.

Zero4mila è patrocinato dal Cai di Parma, dal Comune di Parma, dal Comune di Genova e dal Comune di Valtournenche, con il supporto di LIFC Liguria e LIFC Valle d’Aosta.