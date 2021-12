Da Gressan al calcio professionistico con la Juventus, Nicolò Savona firma il suo primo contratto

Diciott’anni compiuti il 19 marzo, il numero 2 sulle spalle e quest’anno già 12 presenze nel campionato Primavera (condite da due assist) e 5 nella UEFA Youth League – la Champions’ League giovanile: il futuro di Nicolò Savona si prospetta promettente più che mai, ed a conferma di questo è arrivata la firma del suo primo contratto professionistico, che lo legherà alla Juventus fino al giugno 2024.

Il terzino destro di Gressan, cresciuto nell’Aygreville e ceduto in prestito dai bianconeri torinesi alla Spal Primavera la passata stagione, è titolare inamovibile della squadra allenata da Andrea Bonatti ed ha affidato ai social la sua emozione: “Felicissimo ed orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo club magnifico. Per me e per la mia famiglia è un giorno speciale, perché dopo tanti sacrifici si è avverato un piccolo sogno. Questo però deve essere un punto di partenza…”. Tanto da raccogliere, su Instagram, anche gli apprezzamenti di Hans Nicolussi Caviglia – altro valdostano a strisce bianconere – e dall’agente Davide Lippi.

Anche Flavio Savona, papà di Nicolò, è conscio del fatto che la strada da fare sia ancora lunga: “Siamo felici ed orgogliosi di questo primo traguardo e ci godiamo il momento. In questo mondo le variabili sono tante – in primis la fortuna – ed è necessario rimanere coi piedi per terra, ma Nico da questo punto di vista è tranquillo e preparato”.

Nicolò Savona era stato segnalato alla Juventus dall’allora responsabile giovanile dell’Aygreville, Marco Giovinazzo e, dopo aver passato il provino, dall’età di 8 anni il giovane valdostano si recava a Torino in navetta due o tre volte alla settimana, rincasando attorno alle 22. Una volta entrato nei Giovanissimi nazionali, a 15 anni, si è trasferito nel Convitto messo a disposizione dalla Juventus, dove tutt’ora vive e dove sta affrontando l’ultimo anno del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

“Siamo contenti che i sacrifici fatti, in primo luogo da lui, stiano dando questi frutti. Firmare un contratto professionistico con questa società non è una cosa da tutti, dopo il prestito alla Spal sono stati loro a voler fortemente il ritorno di Nicolò alla Juventus, di cui peraltro è sempre stato tifosissimo. È cresciuto molto, non solo dal punto di vista calcistico”.

La Juventus Primavera occupa attualmente il sesto posto in campionato con 18 punti in 12 partite, a pari merito con Genoa, Atalanta e Fiorentina, mentre ha conseguito l’accesso agli ottavi di finale della Youth League con 5 vittorie ed un pareggio.

“Siamo orgogliosi che un ragazzo di Gressan abbia coronato il suo sogno firmando con una società prestigiosa come la Juventus”, commenta il sindaco di Gressan Michel Martinet. “Nicolò Savona è un esempio per tutti: con impegno e sacrifici i risultati arrivano. Da ammirare anche lo sforzo fatto dalla sua famiglia in questi anni”.