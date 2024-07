Daniele Calandri concede il tris e domina anche la 100 Miglia del Monviso

Il Piemonte, e soprattutto la provincia di Cuneo, piace a Daniele Calandri, che qui respira aria di casa. Uno stimolo in più che lo ha portato nell’ultimo paio di anni a dominare i principali trail: dal Curnis Auta Trail al Maira Occitan Trail, passando per il secondo posto al Marguareis Ultra Tour. Ora il valdostano del Team Inrun può aggiungere una nuova medaglia alla sua collezione, con la vittoria della prestigiosa e durissima 100 Miglia del Monviso.

Daniele Calandri ha dominato la gara ai piedi del Re di Pietra (160 km con 9.000 metri di dislivello) in 21h31’41”, precedendo in classifica di oltre un’ora Marco Bellini (22h37’06”) e di quasi tre Fabrizio Bongioanni (24h26’13”). Al femminile si impone Ernica Dematteis in 25h30’30”, con il settimo tempo assoluto.

“La 100 Miglia del Monviso aveva un significato speciale per me”, dichiara Calandri, “insieme al Maira Occitan Trail e al Curnis Auta Trail ho portato così a termine le tre gare che si corrono sulle distanze più impegnative nelle zone dove affondano in parte le mie radici. Passare due volte ai piedi del Monviso, una prima volta al cospetto della parete Est in corrispondenza dell’alba, ha alleggerito le fatiche del tratto centrale del percorso, il più impegnativo a causa delle salite ripide e discese molto tecniche. Il resto del percorso si snodava lungo le borgate e i colli che uniscono le Valli Po e Varaita per poi tornare al luogo della partenza, la città di Saluzzo che mi ha accolto con un tifo e una temperatura davvero calorosi”.