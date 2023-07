Daniele Calandri vince con record il Curnis Auta Trail

Netta e meritata vittoria per Daniele Calandri al Curnis Auta Trail, gara da 81 km con 4500 metri di dislivello. Una “cavalcata” sulla cresta della Valle Grana, in Piemonte, iniziata alle 23 di sabato sera dal filatoio storico di Caraglio, in provincia di Cuneo, fatta di ambienti selvaggi e discese molto tecniche che fa il giro di boa dei versanti della Valle in cima al Fauniera, dove si trova il monumento a Marco Pantani.

Calandri ha vinto in 9h26’06”, abbassando di 10 minuti il precedente record. “Ci tenevo molto a farla per il forte legame con questi territori”, racconta il valdostano. “È stato particolare ed emozionante, oltre alla partenza in una location suggestiva, anche vedere l’alba dalle cime Piemontesi in una giornata tersa e calda sin dal mattino presto”.

Al secondo posto, a più di 20 minuti di distanza, si è classificato Davide Rivero, mentre terzo a quasi un’ora da Calandri Stefano Giordano.

Qui le classifiche.