Di corsa da Torino a Saint-Vincent, vince Tiziano Marchesi

Di corsa da Torino a Saint-Vincent. E’ la gara, denominata 100 km delle Alpi, in cui ha vinto ieri, sabato 12 ottobre, Tiziano Marchesi, chiudendo il percorso in 8h 40’ 56”. L’ultramaratona organizzata dal Club Super Marathon Italia tornava dopo otto anni sulle strade in cui, nel 1963, si tenne la prima edizione.

Marchesi (dei Runners Bergamo), classe 1969, lodigiano, già capitano della Nazionale di 24 ore (con un personale sulla distanza di 8h 29’, ottenuto alla 100 km del Passatore), ha fatto il vuoto dietro di sé. Ha tagliato in solitaria il traguardo in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, macinando anche qualche chilometro più del dovuto, come lui stesso ha rivelato dopo l’arrivo.

“Ho corso 3,8 chilometri in più, – ha detto – purtroppo ho sbagliato strada alla rotonda del 40° chilometro, dove era posizionato il ristoro. Avevo già corso la 100 km delle Alpi, non avrei mai immaginato di vincerla a 55 anni. Per fortuna gli atleti più forti quest’anno non c’erano, così ne ho approfittato”.

Secondo posto per Luca Nascimbeni (Runcard Fidal, 8h 56’ 05”) e terza piazza per Ivan Domenico Risso (ASD Equilibra Running Team, 9h 02’ 50”). La classifica femminile ha visto salire sul gradino più alto del podio Anastasiia Salnikova (ASD Club Supermarathon Italia, 9h 51’ 17”), seguita da Antonella Ciaramella (Bergamo Stars Atletica,10h 34’ 18”) e da Silvia Caraffa Braga (ASD Club Supermarathon Italia, 10h 53’ 58”).

Non solo una gara, la 100 km delle Alpi ha mostrato la sua natura di contenitore di emozioni, di storie e di imprese. Il via è scattato alle 10 del mattino nel parcheggio di un centro commerciale in corso Romania, nel capoluogo Piemontese. 200 gli ultrapodisti al via.

Il percorso, lasciata Torino, ha toccato Leini, Lombardore, Rivarossa. Argentera, Feletto, Cicogno, Agliè, Baldissero, Vidracco, Vistrorio per approdare ad Alice Superiore-Val di Chy, dove era posto il traguardo della prova meno lunga, quella di 50 km (vinta da Daniele Tufo tra i maschi e da Antonella Manca per le donne).

La corsa è quindi proseguita attraverso i comuni piemontesi di Lessolo, Borgofranco d’Ivrea (Baio Dora), Quassolo, Tavagnasco e Carema per entrare quindi in Valle d’Aosta, attraversando Pont Saint-Martin, Donnas, Arnad, Verres, Montjovet fino al traguardo di Saint-Vincent. La barriera oraria per completare i 100 km era di 20 ore, con gli ultimi arrivi nella cittadina termale all’alba di oggi, domenica 13.