Doppia vittoria per i team valdostani, il Volley Olimpia Aosta è salvo

22 anni, sono disgrafico ma per fortuna sono nato nel secolo giusto, forse. Quando ho tempo di dedicarmi a me stesso scrivo in rima e guardo documentari.Mi sono iscritto alla facoltà di storia, per studiare approfonditamente l’incoerenza del genere umano. Arrivato alla fine del secondo anno credo sia proprio questa la caratteristica che ci distingue dal resto del mondo animale.