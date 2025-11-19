Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 19 Novembre
  10:59

Fatima Rosset accede alle Finali Nazionali di ginnastica artistica, Leyla Atfane 6ª alla Finale di ritmica

Rosset ha conquistato il pass dopo il ripescaggio di Civitavecchia, che però non ha sorriso a Claire Savoye. Atfane ottiene il quarto punteggio assoluto alla palla.
Indiv JS Gold ripNaz Fatima Rosset e Claire Savoye
Sport

Ci sarà anche Fatima Rosset – oltre alle altre valdostane Sofia Chiumello in forza al Gal Lissone e Annie Désandré dell’Accademia di Civitavecchia – alle Finali Nazionali Individuali Junior e Gold di ginnastica artistica, in programma il 19 dicembre a Padova.

La ginnasta dell’Olimpia Aosta ha conquistato il pass nella categoria Senior 2 per l’all around dopo il ripescaggio a Civitavecchia. Fatima Rosset ha condotto sui quattro attrezzi una gara pulita e controllata, gestendo bene l’ansia e le aspettative. Nonostante qualche piccolo errore ha guadagnato tre punti in più rispetto alla fase regionale e conquistato il 10° posto su quasi settanta concorrenti da tutt’Italia. Nella categoria Senior 1 Claire Savoye, che gareggiava a trave e corpo libero, è stata condizionata da un infortunio avuto nella prima tappa regionale di ottobre e non recuperato del tutto, non riuscendo a raggiungere l’accesso.

Leyla Atfane
Leyla Atfane

Ad Alba Adriatica si è svolta la finale del Campionato Nazionale Individuale Allieve di Ginnastica Ritmica, che ha visto la partecipazione della valdostana Leyla Atfane, nata agonisticamente alla Gym Aosta per poi proseguire il suo sviluppo agonistico alla Ritmica Piemonte e alla S.A.R. Ritmica Gimnasia, società di Rovigo per cui è attualmente tesserata.

Con un’ottima prestazione e un totale di 60.533 (Palla 20.553, 4° punteggio assoluto, Clavette 21.200, nastro 18.800) conquista un eccellente 6° posto nella gara vinta da Vasilina Cherniavskyi della S. Giorgio Desio.

