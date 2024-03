Brignone ruggisce nella seconda manche: è prima nel gigante di Are

Una seconda manche magistrale è valsa il primo posto a Federica Brignone nel Gigante femminile di Coppa del Mondo ad Are (Svezia). La campionessa valdostana ha chiuso a 2:11.02, conquistando la terza vittoria della stagione in questa specialità.

Terza dopo la prima manche, la Tigre di La Salle ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda, senza più nevischio e con visibilità ottimale (ma a partenza abbassata). Una prova magistrale, che ha scacciato il disappunto visto sul volto di Fede dopo il primo arrivo.

Al secondo posto, con un distacco di +0.33, la svedese Sara Hector, che aveva fatto il vuoto dietro di sé nella prima manche, ma non è stata all’altezza della seconda prova della valdostana. Terza, che non riesce quindi a mettere le mani per oggi sulla coppa del mondo di specialità (le sarebbe bastato salire sul secondo gradino del podio), la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 0.40 da Brignone.

Buona anche la prestazione di Marta Bassino, quarta a +1.47. Per quanto riguarda le altre italiane rimaste in gara, 23esima Roberta Melesi (+3.76), 25esima Asja Zenere (+4.02) e 29esima Elisa Platino (+5.52). Brignone tornerà in gara domani, domenica 10 marzo, sempre ad Are, per lo slalom femminile. Prima manche in programma alle 10.30 e seconda alle 13.30.