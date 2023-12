Federico Pellegrino non si qualifica nella Sprint in Svezia

Chi si è collegato alle 13 di oggi per seguire su Eurosport le gesta del campione di sci di fondo Federico Pellegrino, impegnato a Östersund, in Svezia, nella sprint a tecnica classica, si è trovato di fronte una brutta sorpresa: questa mattina, nelle qualificazioni, il valdostano è rimasto fuori dai primi 30, non riuscendo quindi ad accedere alle batterie in programma all’ora di pranzo.

Sugli 1.4 km previsti, tra gli 81 atleti iscritti, Pellegrino ha fatto segnare il 31° tempo, a soli tre centesimi dal connazionale Davide Graz, che si è quindi guadagnato l’ultimo posto per accedere alle batterie del pomeriggio.

Il capitano degli azzurri l’occasione di rifarsi si presenterà già domani, nella 10km a tecnica libera in cui prenderà il via anche Francesco De Fabiani.