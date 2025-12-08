Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 08 Dicembre
  • 10:46

Filippo Agostinacchio in evidenza nella coppa del mondo di ciclocross: è ottavo

Nella tappa in Sardegna della coppa del Mondo, corsa nella nuova sede di Terralba-Marceddì, il valdostano ha chiuso a una ventina di secondi dal terzetto di testa. Era dal 2021 che un italiano non chiudeva in top 10.
Filippo Agostinacchio
Sport

La coppa del mondo di ciclocross torna in Italia, nella nuova sede di Terralba-Marcedddì (a sud di Oristano, in Sardegna), e Filippo Agostinacchio, alla sua prima stagione da élite, si mette subito in evidenza. Per lui, un ottavo posto: era dal 2021 che un crossista italiano non chiudeva nella top 10 di coppa del mondo.

A vincere è stato il belga Michael Vanthouernhout, che ha avuto la meglio – in una emozionante volata a tre – sull’olandese Joris Nieuwenhuis e su un altro belga, Laurens Sweeck. Percorso da 3400 metri, disegnato in uno scenario tra mare, pineta e zone sabbiose, con passaggi tecnici con ostacoli regolamentari e tratti erbosi molto veloci.

Agostinacchio, nonostante una caduta, ha saputo riagganciare i primi e poi restare nel gruppo di testa. Nell’ultimo giro, lo spunto che gli ha fatto recuperare tre posizioni, portandolo a una ventina di secondi dal terzetto di testa. Il valdostano corre per la EF Education Easy-Post ed era, praticamente, alla prima esperienza in coppa.

