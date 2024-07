Giangrasso tricolore, Borre d’argento agli Italiani XCC di Barga

I Campionati italiani XCC – Short track, ieri, a Barga (Lucca), hanno consegnato alla Valle d’Aosta la maglia tricolore di Elisa Giangrasso e l’argento di Fabien Borre. Sfuma invece la terza posizione, per un solo secondo, per Paolo Costa, secondo nella volata a quattro per il bronzo.

Negli Allievi Donne secondo anno, netta la vittoria di Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera; 12’02”) a precedere di 14 e 28” Nicole Azzetti (Four Es) e Sara Bertino (Rostese). In campo maschile sale sul secondo gradino del podio Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 21”) preceduto da Enrico Balliana (Arkitano; 10’00”); quattro atleti a giocarsi il bronzo e, in volata, a spuntarla è Giacomo Santoni (GagaBike; a 31”) davanti a Paolo Costa (Gs Lupi; a 32”).

Negli Allievi Donne primo anno titolo a Mariachiara Signorelli (Santa Cruz). Al maschile successo di Walter Vaglio (Tugliese; 10’38”). Al 20° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 39”); 26° Christian Faita (Gs Lupi; a 39”); 32° Cesare Fontanelle (Gs Lupi; a 2’32”).

Negli Esordienti Donne secondo anno a imporsi è Beatrice Maifré (Melav’; 12’40”). In 9° posizione Matilde Anselmi (Orange Bike; a 1’05”); 12° Martina Bosonin (Orange Bike; a 1’20”); 15° Arlyn Sposito (Gs Lupi; a 3’35”). Nei maschi, vittoria Mattia Acanfora (Santa Cruz; 10’23”). All’8° posto Joel Philippot (Gs Lupi; a 42”); 10° Michel Careri (Orange Bike; a 46”); 16° Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 1’20”); 27° Alessio Catona (Gs Lupi; a 2’35”).

Negli Esordienti Donne primo anno titolo a Marta Biondini (Monticelli; 13’16”). Al 6° posto, a soli 6” dal podio, Amélie Cerise (Orange Bike; a 23”); 10° Anna Lini (Orange Bike; a 1’22”); 13° Siria Valenti (Gs Lupi; a 1’52”). Al maschile s’impone Davide Quattrone (Rostese; 11’09”); 16° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 1’27”).

Oggi, seconda giornata dedicata alla rassegna tricolore con i palio i titoli dell’Xc Eliminator, con le finali dalle 15.30.