Godioz e Pascarella sfiorano il podio alla finale nazionale Gold di ginnastica ritmica

Performance di rilievo per Elodie Margot Godioz e Ginevra Pascarella, le atlete valdostane impegnate in questo fine settimana nella finale del campionato nazionale individuale Gold Junior/Senior di ginnastica ritmica, ad Ancona. Entrambe, in forza alla Ritmica Piemonte, hanno infatti sfiorato il podio, nelle rispettive categorie, guidate dalle tecniche Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova.

Fra gli Junior 1 Godioz, nonostante due perdite di attrezzo alle clavette e al cerchio, si è piazzata al quinto posto con un punteggio di 92.401 (Cerchio 21.600, Palla 24.117, Clavette 22.767, Nastro 23.917). Sul gradino più alto del podio Flavia Cassano della Ginnastica Ritmica Iris con 94.549 punti.

Nelle Junior 2, Pascarella, dopo il rientro dai mondiali a squadre, è riuscita a tornare in forma per gli esercizi individuali piazzandosi sesta con 92.400 (Cerchio 23.217, Palla 22.733, Clavette 24.300, Nastro 22.150). A vincere, in questa categoria, è stata Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo, con 100.150 punti.