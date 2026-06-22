La Piazza Saint-Vincent si chiude con le vittorie di FC Ares e CB Costruzioni

Con l’immagine dell’Fc Ares in festa all’Oratorio Santi Maurizio e Vincenzo di Saint-Vincent, si è chiusa l’edizione 2026 de La Piazza. La manifestazione organizzata dall’Asd valdostana ha archiviato un fine settimana intenso, con sport, pubblico e attività distribuite tra i diversi spazi del paese.

Nel settimo Memorial Maicol Castelnuovo di calcio a 5, l’Fc Ares ha vinto la categoria Pro battendo in finale i 7 Sins per Cd Impianti per 1-0. La partita, equilibrata e segnata dalle parate dei portieri Gheorge Gheorghita e Andrea Vallero, è stata decisa da una giocata di Cristiano Yon negli ultimi istanti. Yon è stato premiato come MVP della finale Pro, mentre Gheorghita ha ricevuto il riconoscimento di miglior portiere della categoria.

In semifinale l’Fc Ares aveva superato il Bmp e Carrefour per 6-0, mentre il 7 Sins per Cd Impianti aveva battuto l’Alpine Home per 2-1. Tra i riconoscimenti della categoria Pro, premio come miglior giocatore ad Alessio Medaglia di 7 Sins per Cd Impianti, miglior giovane ad Alessandro Merlo di Mg arredamenti e premio Uomo Asd Valdostana a Joseph Albace della Pizzeria La Bufala.

Nella categoria Amatori il titolo è andato al Cb costruzioni, che ha battuto La Capanna per 3-2. La finale si è distinta in due momenti: prima l’allungo del Cb costruzioni con i gol di Davide Collura, Davide Borin e Anouar Ghazza, poi il tentativo di rimonta de La Capanna con le reti di Philippe Ronc e Gioele Bonasera. Collura è stato premiato come MVP della finale Amatori, Ghazza come miglior giocatore della categoria.

In semifinale il Cb costruzioni aveva battuto La Cage aux Folles per 2-1, mentre La Capanna aveva superato il Rouge et Sigma per 2-0. Tra gli altri premi, miglior portiere a Sebastien Machet de La Capanna, miglior giovane a Carlo Lenta, sempre de La Capanna, e premio Uomo Asd Valdostana a Claudio Collura del Cb costruzioni. A La Capanna è andato anche il premio fair play, mentre l’E.T. Sporting è stata riconosciuta come squadra simpatia.

Nel corso dei tre giorni sono state giocate in totale 120 partite di calcio a 5. Domenica mattina spazio anche al quarto trofeo giovanile Riviera delle Alpi, con sei squadre dell’annata 2018: Aygreville Rosso, Aygreville Nero, Charvensod, École de football Saint-Christophe, River Plaine e Saint-Vincent Châtillon, impegnate senza ordine di classifica.

Nel tennis, la seconda edizione del Tennis open sui campi del Tennis club Châtillon-Saint-Vincent è stata vinta da Simone Pramotton, che in finale ha superato Samuele Mavilia per 6-2. In semifinale Pramotton aveva battuto Alessandro Bertozzi per 6-1, mentre Mavilia aveva avuto la meglio su Luca Igino Magro per 6-2.

“Osservare il territorio animarsi in questi giorni è un vero piacere e auspichiamo che si continui così il prossimo anno. Il merito è dell’organizzazione e di chi lavora intensamente per questa manifestazione”, commenta il sindaco del Comune di Saint-Vincent, Francesco Favre.

Don Lorenzo Sacchi aggiunge: “Lo spazio dell’Oratorio sembra fatto apposta e siamo contenti di poterlo mettere a disposizione. Vediamo le ricadute anche nel corso dell’anno con l’avvicinamento delle nuove generazioni alle varie attività”.

“Il merito della riuscita di una manifestazione complessa e articolata è di tutti coloro che si impegnano, che dedicano del tempo, che ci credono e che mettono a disposizione con passione le proprie energie. È questo a spingerci a pensare al futuro con ulteriori idee, miglioramenti e sviluppi”, chiude Walter Pizzurro, presidente dell’Asd Valdostana.

La Piazza 2026, Saint-Vincent invasa dallo sport: gli Hammers vincono il torneo di Street Basket

21 giugno 2026

Un fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e del confronto tra discipline diverse. La Piazza 2026 è entrata nel vivo a Saint-Vincent, trasformando il paese in un grande villaggio sportivo tra basket, calcio a cinque, tennis e incontri con protagonisti dello sport internazionale. La giornata di sabato ha regalato i primi verdetti della manifestazione, richiamando atleti, appassionati e famiglie.

Nel rinnovato campo da basket dell’Oratorio Santi Maurizio e Vincenzo, si è disputato il torneo di Street Basket, tappa nazionale del circuito 3 contro 3. A conquistare il successo sono stati gli Hammers, che in una finale equilibrata hanno superato I Sudditi del Barone per 16 a 14. In semifinale gli Hammers avevano avuto la meglio sui Pazzi per la Fiba per 9 a 3, mentre I Sudditi del Barone avevano superato i Mazeteros per 12 a 11.

Luca Deramo, protagonista della squadra vincitrice, è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre il riconoscimento di miglior giovane è andato a Clemy Chevrier dei Pazzi per la Fiba.

Memorial Castelnuovo e Tennis Billia Open, oggi le finali

Grande partecipazione anche per il settimo Memorial Castelnuovo di calcio a cinque, iniziato venerdì e proseguito fino a tarda sera sabato con la conclusione delle fasi a gironi. Sono 21 le squadre partecipanti, suddivise tra categoria pro e amatori, con 100 partite disputate nelle prime due giornate.

Nella categoria pro, il Bar Italia ha chiuso il girone B al primo posto con 21 punti, seguito dall’FC Ares con 18. Tra gli amatori, nel girone A, il primato è andato a Rouge et Sigma con 23 punti, davanti a Cage aux folles con 22. Le fasi a eliminazione diretta sono in programma oggi (domenica 21 giugno) e porteranno all’assegnazione del trofeo.

Prosegue anche il Tennis Billia Open, giunto alla seconda edizione. Dopo le gare del girone round robin disputate sabato, oggisarà la volta degli incontri a eliminazione diretta che definiranno i vincitori del torneo.

Marta Mazzocchi, Giorgia Collomb, Karen e Mark Chanloung e Geri Lallinaj al Salotto dello Sportivo

Ad aprire simbolicamente l’edizione 2026 della manifestazione è stato, venerdì sera in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, il Salotto dello Sportivo, che ha ospitato alcuni atleti valdostani protagonisti sulla scena internazionale: Marta Mazzocchi, Giorgia Collomb, Karen e Mark Chanloung e Geri Lallinaj.

Durante l’incontro, la sciatrice azzurra Giorgia Collomb ha raccontato il percorso di recupero dopo un intervento alla schiena e una stagione complessa. “È stata una stagione difficile, ma che mi ha fatto crescere moltissimo. Sono stata costretta a fermarmi a riflettere, a prendere coscienza dei problemi da superare e ho acquisito consapevolezza, ad esempio, della mia età così giovane. Ho capito quanto sia importante tornare a divertirsi e amare quello che faccio. Rispetto al passato quindi non penso a sogni precisi, ma a vivere in maniera diversa gli impegni che affronterò”.

Legata da un rapporto forte con Mazzocchi, Collomb ha vissuto dall’esterno l’impegno olimpico dell’amica, “È stata un’esperienza indimenticabile, sia sul ghiaccio che fuori – spiega l’hockeista Mazzocchi – e in testa ho alcune immagini come la prima entrata in campo per il riscaldamento o l’abbraccio con una mia compagna quando abbiamo passato il turno. Spero che ciò che ha fatto la Nazionale femminile di hockey sia una spinta ad avvicinarsi a questo sport per giovani ragazze a cui auguro di ottenere i miei o anche maggiori traguardi”.

A proposito di Olimpiadi, i Chanloung hanno descritto le loro tre partecipazioni e specialmente Mark con gli occhi lucidi ne ha rievocato i ricordi, “Mi commuovo solo in due occasioni e la seconda è quando penso ai giovani con cui posso lavorare nei panni di allenatore, ruolo che non avrei immaginato di poter rivestire, e che posso aiutare nel loro percorso”. Anche Lallinaj ambisce allo sviluppo della sua Nazionale, “Se penso al futuro vorrei in qualche modo contribuire alla crescita e al potenziamento del movimento rugbistico del mio Paese”.

La serata si è conclusa con la musica dei dj de La Pecora Nera, che hanno animato piazza Cavalieri di Vittorio Veneto davanti a un pubblico numeroso e trasversale per età.