La Valle d’Aosta è argento ai Campionati Italiani Team Relay di mountain bike per Comitati

Fabien Borre, Elisa Giangrasso, Joel Philippot e Paolo Costa riportano la rappresentativa valdostana sul podio dei Campionati Italiani Team Relay per Comitati andati in scena ad Accadia, in provincia di Foggia, sei anni dopo l’oro conquistato a Courmayeur da Etienne Grimod, Nicole Pesse, Giulia Challancin e Filippo Agostinacchio.

La Valle d’Aosta ha vinto la medaglia d’argento, alle spalle della Lombardia 1 (Riccardo Fasoli, Mattia Acanfora, Mariachiara Signorelli, Davide Grigi), con bronzo ai liguri Mattia Oliveri, Pietro Resca, Cecilia Carzolio e Jacopo Putaggio.

Gaia Tormena vince la tappa di Continental Series di Eliminator

Ennesimo sigillo stagionale di Gaia Tormena che a Girona (Spagna) ha fatto sua la tappa catalana della Continental Series di Xc Eliminator.

Dopo il miglior crono in qualifica, la campionessa del Gs Lupi Valle d’Aosta si è ‘accontentata’ del secondo posto in semifinale, alle spalle della spagnola Marta Cano Espinosa. Tutt’altra storia in finale, con la valdostana che precede proprio la Cano Espinosa e la coppia olandese formata da Annemoon Van Dienst e Didi de Vries.

Il giorno precedente, sempre a Girona, Tormena aveva chiuso al quarto posto la gara Xcc – Short track.