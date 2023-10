L’Ares Sport mette ko l’HC Cadore

L’Ares Sport conquista altri 3 punti nel campionato di IHL Division I, sconfiggendo l’HC Cadore per 6-1. Nonostante la prima frazione di gioco, alla patinoire di corso Lancieri, sia finito a reti inviolate (0-0), la squadra di casa ha dominato il gioco dall’inizio alla fine del match.

Il secondo drittel è iniziato con un assist di Manuel Tenca a Edoardo Maurizio Maria Caletti, che ha portato al primo goal dell’Ares Sport dopo appena due minuti. L’HC Cadore ha risposto subito, pareggiando il punteggio un minuto dopo. Ma i padroni di casa non si sono scoraggiati. Tenca, approfittando della superiorità numerica, è andato in rete per la seconda volta, portando il punteggio sul 2-1. La squadra valdostana ha continuato ad attaccare. Andrea Gesumaria e Oleksandr Voronin hanno aggiunto il terzo e il quarto goal, consolidando così il vantaggio.

Il terzo drittel è stato segnato da numerose penalità per l’HC Cadore, ma ciò non ha impedito all’Ares di continuare a segnare. Nathan Garau e Matteo Mazzocchi hanno sfruttato l’occasione per bucare il goalie avversario ulteriormente, portando il punteggio finale a 6-1 a per l’Ares.

Con questa vittoria, i ragazzi di Giovinazzo hanno raggiunto quota 9 punti in classifica, piazzandosi al primo posto dell’IHL Division I davanti all’AHC Vinschgau Eisfix, secondo con 6 punti. Prossima sfida sabato 14 ottobre, in trasferta in Lombardia, per HC Chiavenna – Ares Sport.

Roster: Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Fraschetta, Minniti, Caletti, Montini, Garau, Tura, Piccinelli, Mirelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Mulà, Voronin, Ihnacak.

Coach: Luca Giovinazzo, Ass. coach: Alessandro Cintori.

di Veronica Pirana