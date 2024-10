Lorenzo Brunier sesto ai campionati italiani di corsa su strada

Weekend di titoli tricolore per la corsa su strada, in Toscana. Sono molti, infatti, i valdostani che questa domenica, 6 ottobre, hanno gareggiato sulle strade di Arezzo per il campionato individuale assoluti e promesse (10km), per il campionato a squadre, per il campionato individuale allievi (10km) e per quello allieve (6km).

Il miglior posizionamento è di Lorenzo Brunier (1996, GP Parco Alpi Apuane) che nella classifica assoluta ottiene la 6a posizione in 29’01″, abbassando il proprio primato di 1 minuto, 30’01″ che aveva ottenuto nel 2022 a Castelfranco Veneto e scendendo così per la prima volta su strada sotto il muro dei 30 minuti, obiettivo che in pista aveva già ottenuto.

24° Omar Bouamer (1989, GP Parco Alpi Apuane) appena sopra i 30’, 30’07″. I punteggi maturati da Brunier e Bouamer hanno contribuito alla conquista dell’argento del GP Parco Alpi Apuane nel campionato a squadre. Giuseppe D’Aprile (1974, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si è classificato 205° in 38’39″, Filippo Gaglianone (1985, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 217° in 41’16″.

Tra le promesse maschili è Jean Pierre Vallet (2002, GP Parco Alpi Apuane) il miglior valdostano concludendo la gara di 10km in 31’41″ (PB) classificandosi al 22° posto. Loic Proment (2004, GP Parco Alpi Apuane) si posiziona poco più in là, al 25° posto, con il tempo di 31’50″ (PB). Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) non conclude la gara. Nella 10km promesse femminile Laura Segor (2003, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si è classificata al 18° posto con il tempo di 37’20″ migliorandosi oltre 3 minuti dal suo primato di 40’39″. Nella 6km allieve Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) conclude in 42a posizione in 25’09″.

Campionati per regionali cadetti: Giovanetto settima sui 300Hs, ottimi posizionamenti per Ronc, Ticchio, Pitet e Ronzero

Nel weekend, sulla pista di Caorle, si è svolto anche il Campionato italiano individuale e per regioni 2024 della categoria Cadetti. Le rappresentative, formate da squadre di ragazzi e ragazze, si sono sfidate per ottenere i titoli italiani nelle varie specialità e per proclamare la regione vincitrice del campionato per regioni. La rappresentativa valdostana ha ottenuto il 18° posto sia tra le cadette, sia tra i cadetti, che nella classifica combinata maschile e femminile.

Sono sicuramente da sottolineare le ottime prestazioni ottenute da Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che sui 300Hs si è classificata nella finale A con il secondo tempo vincendo la sua batteria in 45″72. Purtroppo in finale a causa dell’impatto con un ostacolo ha pestato due volte la linea interna nel tentativo di non cadere conseguendone la squalifica. Avrebbe concluso comunque in 4 a posizione con il tempo di 45″61. Si classifica comunque 7a pari merito per la qualifica alla finale A. Sulla squalifica della Giovanetto il commissario tecnico Cristina Ratto spiega: “L’hanno squalificata perché ha incocciato sul 5° ostacolo e chiaramente scendendo ha perso l’equilibrio è andata a toccare la linea bianca per due volte. Sarebbe arrivata 4a, ma gli obbiettivi erano altri anche perché fino a quel punto era in testa alla gara, ma va bene così sono cose che si mettono in conto nelle gare di atletica.”

Si è fatto valere Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) sui 300 m qualificandosi nella finale B con il tempo di 37″36 a 2 centesimi dal personale. In finale B ha ottenuto la 5a posizione con il tempo di 37″51. Nella classifica complessiva si posiziona in 13a posizione. Ottimo posizionamento anche per Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas)che nel salto in lungo si posiziona al 13o posto con la misura di 4,96m. Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas) nel lancio del disco (1,5kg) sale per la prima volta sopra i 30m, lanciando a 31,98 m con un miglioramento di quasi 3m. La prestazione gli fa ottenere la 13a posizione nella classifica finale.

Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) ha corso i 1200 siepi in 4’15″07, portando a casa la 4a posizione in batteria e la 15a nella classifica finale. Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 17° nella gara di lancio del martello (4kg) con la misura di 32,25m. Francesco Bois (2009, Atl. Cogne Aosta) ha corso al personale in 11″22, classificandosi 18° negli 80m extra. 19° Giacomo Suquet (2009, APD PontSaint-Martin) nell’esathlon incrementando il proprio personale di quasi 300 punti, portando il suo precedente record di 2983 punti a 3137.

Anche Andre’ Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) 19°, ma nel salto in alto in cui sfiora il personale (1,76m) con la misura di 1,75m. Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) nel salto triplo ottiene la 20a posizione saltando a 12,21m migliorando così il proprio primato di 4 cm. Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) ha consuelo gli 80 m extra in 21a posizione in 11″47. Julie Truc (2009, Atl. Cogne Aosta) ha corso i 1000m in 3’12″07, portando a casa la 22a posizione.

Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato al 23° posto con il nuovo primato personale nei 1000m di 2’49″23, migliorandosi di 1″ e scendendo per la prima volta sotto i 2’50″00. Nei 1200 siepi Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato 23o posto con 3’42″76 sfiorando il primato personale di 3’42″36. Miriam Colosimo (2009, Atl. Pont Donnas) è 24a nel lancio del giavellotto (400g) con la misura di 23,64 m. Alessia Colosimo (2010, Atl. Pont Donnas) nel lancio del disco scaglia l’attrezzo da 1kg a 21,68 m, migliorando di oltre 2m il personale e ottenendo così la 24a posizione. Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) sui 300 m si è classificata al 25o posto in 44″06.

Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta), nel salto triplo cadette, in una gara con vento contrario, salta a 8,96 m, ottenendo la anche lei la 25a posizione. Stessa posizione per Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin), 25o , sui 5000m marcia porta il personale da 29’28″17 a 28’43″60. Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) si migliora di più di 3″ sui 2000m concludendo in 7’11″38 e ottenendo così la 26a posizione. Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) eguaglia il personale sui 300Hs correndoli in 46″12 e ottenendo anche lui la 26a piazza. Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) al personale sui 3000 m marcia con il tempo di 19’36″09, migliorandosi di 12″, classificandosi 27a .

Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) arriva 27a sui 100Hs in 15″70 abbassando di quasi 1″ il personale di 16″63. Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) conclude i 2000 m al 32o nella classifica generale con il tempo di 6’27″38.

Nicole Dal Mut (2009, Atl. Cogne Aosta) nel lancio del martello ottiene la 32a posizione con la misura di 24,62 m. Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) sugli 80m ottiene la 35a posizione con il tempo di 11″23. Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) non supera la misura di ingresso nel salto in alto. La staffetta femminile 4x100m, composta da Magali Cuneaz, Mia Zabaite, Francesca Ticchio e Carlotta Giovanetto, ha corso in 51″80 ottenendo la 2a posizione in batteria e 16e nella classfica finale. Al maschile i valdostani Edoardo Lingeri, Andre’ Borettaz, Joel Pitet e Emilien Ronc si classificano al 19° posto con il tempo di 48″46.