Maison de la Montagne, al via i lavori in primavera: costerà 4,8 milioni di euro

Il progetto della Maison de la Montagne è in dirittura d’arrivo e i lavori potrebbero iniziare nella tarda primavera del 2025.

Ad annunciare la notizia è stato oggi il Presidente dei Maestri di Sci, Beppe Cuc, durante la consueta assemblea, al Teatro Splendor di Aosta.

“Se tutto va secondo i piani – ha dichiarato Cuc – a inizio 2025 consegneremo in Comune il progetto esecutivo e i lavori potrebbero partire in tarda primavera”. Il costo complessivo dell’opera sarà di 4,8 milioni di euro, tutti a carico della Regione Valle d’Aosta.

La Maison de la Montagne ospiterà la sede istituzionale unica per l’Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e per l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che oggi contano complessivamente su circa 2.200 iscritti.

“La zona individuata è quella nei pressi della torre piezometrica, al confine tra città e montagna”, ha spiegato Andrea Gualla, architetto e maestro di sci che ha curato e presentato il progetto. “Quell’area urbana ha la vocazione di diventare un grande spazio dedicato a sport e tempo libero. L’edificio, ispirato al profilo del Dente del Gigante, è stato progettato per rappresentare simbolicamente la forza della sua funzione. Il lato nord sarà ‘roccioso’ e monolitico, mentre il lato opposto avrà un’area verde. La struttura ospiterà uffici, due aule per riunioni, una sala per corsi di formazione, uno showroom e un magazzino”.

Soddisfatto anche l’Assessore al Turismo, Giulio Grosjacques: “L’iter è durato un anno e mezzo, anche per gli approfondimenti che si sono resi necessari in fase di progettazione, e ha richiesto un grande impegno da parte della maggioranza regionale. Finalmente i maestri avranno una sede adeguata”.

Il 70% delle scuole di sci fatica a reperire maestri disponibili

In Valle d’Aosta i maestri di sci sono circa 1.600, ma ‘solo’ 1.320 sono attivi, e la maggior parte delle scuole (il 70%) fatica a reperirli, perché quasi la metà (40%) non è sempre disponibile. I dati, frutto di un’analisi approfondita, sono stati presentati oggi, prima dell’assemblea, da TurismOK.

“Tra 4-5 anni rischiamo di non riuscire più a soddisfare la richiesta della clientela”, ha spiegato allarmato Cuc. “Se i giovani vanno via per studiare e gradualmente abbandonano la professione, non coprendo neanche le festività, rischiamo una crisi importante”.

L’età media dei maestri è di 43 anni, in linea con i dati nazionali. Un quarto di essi è donna, ma la percentuale di “quote rosa” sale al 40% nella fascia tra i 20 e i 30 anni. Tutti parlano almeno due lingue – italiano e francese – mentre il 65% è in grado di comunicare anche in inglese. Inoltre, l’81% dei maestri (1.289 su 1.600) risiede in Valle d’Aosta.

Dal 1995 a oggi, sono stati formati circa 1.200 nuovi maestri, con una media di 40 l’anno, pari a un incremento del 4%. Nel 2024 i nuovi maestri sono addirittura 75 (49 per lo sci alpino, 26 fondisti). Per quanto riguarda le discipline, la Valle d’Aosta conta 1.298 maestri specializzati nello sci alpino, 156 nello sci di fondo e 232 nello snowboard.

“L’obiettivo è trasformare queste informazioni, insieme a quelle che inizieremo a raccogliere dalla prossima settimana, in suggerimenti pratici per migliorare la professione”, ha spiegato Jean-Paul Tournoud di TurismOK.