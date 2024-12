Sarà Cogne ad ospitare i mondiali di Winter Triathlon nel 2025

La conferma è arrivata dalla World Triathlon: i Mondiali di Winter Triathlon si svolgeranno in Valle d’Aosta e in particolare a Cogne da venerdì 21 a domenica 23 febbraio prossimi. L’anno scorso la più importante competizione internazionale di winter triathlon, che unisce corsa, ciclismo e sci di fondo, si era svolta a Pragelato, in Piemonte.

Non è la prima volta per la località ai piedi del Gran Paradiso: la rassegna era stata già ospitata nel 2013 e nel 2014.

“Dopo 11 anni, il meglio del Winter Triathlon mondiale torna a Cogne, una location unica con una lunga tradizione di sci di fondo. Così, dopo il trionfo azzurro di Pragelato 2024, Cogne tornerà a essere la casa del Winter triathlon internazionale in un cammino prestigioso che porterà il nostro Paese verso le Olimpiadi di Milano Cortina” ha sottolineato il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei.

Cogne, nell’edizione 2025, accoglierà anche il debutto delle competizioni di “Para Winter Triathlon”.

Ad esprimere grande soddisfazione per la decisione della Federazione il Presidente della Commissione Atleti Giuseppe Lamastra: “Siamo estremamente orgogliosi di accogliere, ancora una volta, il Campionato del Mondo in Italia e crediamo fermamente che il Winter Triathlon sia una disciplina cruciale per lo sviluppo di tutto il nostro movimento; pertanto è intenzione della Federazione continuare a investire risorse, anno dopo anno”.