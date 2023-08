Morra: i tre campioni d’Italia 2023 sono tutti valdostani

Tchisse! Il campionato è in Piazza Chanoux, ma i numeri ruggiti e colpi sul tavolo si sentono tranquillamente dal fondo di Avenue du Conseil des Commis. Praticata dai tempi dell’antica Roma, la morra vanta tutt’ora molti appassionati, che da diciassette anni macinano chilometri per prendere parte ai tornei. Oggi, domenica 27 agosto 2023, Emiliani, Trentini, Sardi, Piemontesi, Friulani, Valdostani, Veneti, Lombardi e Marchigiani sono accorsi numerosi verso centro di Aosta per disputare il Campionato Italiano di Morra.

Dopo un arduo percorso durato 48 ore, Roberto Peretto ha avuto la meglio su Pierdante Olivari per 3-0 nella categoria individuale. Peretto ha avuto la meglio anche nella categoria coppie, laureandosi campione insieme a Marc Lazier, e nella categoria terne, dove ha vinto insieme a Lazier e Joel Cena.

I tre vincitori del XVII campionato italiano di Morra hanno ricevuto in premio una grolla con annessa una targhetta dorata recante il titolo ottenuto. Ma i sei campioni d’Italia non sono stati gli unici ad essere premiati. Infatti, una coppa dell’amicizia è stata donata anche ai secondi e ai terzi classificati e alla delegazione più lontana. Nell’individuale, il secondo posto è andato a Pierdante Olivari mentre il terzo è andato a Giulio Gallo Pojer. Per le terne sono arrivati in finale Pierdante Olivari, Giuliano Piovani e Andrea Del Barba mentre la coppia Collini Fabio-Gallo Poyer Giulio si è rivelata la seconda migliore tra quelle in gara. Il terzo posto per la categoria coppie è stato ottenuto da Stephan Argentour e Emo Broccard.

Il premio per la delegazione più lontana è spettato ai marchigiani “Amici della Morra” che dalla provincia di Ancona sono venuti fino ad Aosta per disputare i campionati. Non è stata, questa, l’unica delegazione ad essere premiata; infatti, la Polisportiva Bobbiese si è distinta in qualità di squadra più numerosa, con 19 giocatori e 10 accompagnatori. Andrea Konusur, classe 2005 è stato il più giovane giocatore a presentarsi al Campionato, mentre Innocenzo Dall’era, classe 1938 è stato il più anziano della competizione. Le donne che hanno partecipato al torneo sono state quattro, Serena Giacomazzi, Elena Rivoira, Silvye Charvet e Graziella Bonin.

Il prossimo appuntamento con la morra è previsto per il 16 e il 17 di settembre 2023, quando ad Urzulei, in Sardegna, si terrà la XX edizione di Murramundo. La competizione internazionale dedicata alla morra vedrà la partecipazione di quindici valdostani. Come annunciato alla fine delle premiazioni, il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano di Morra si terrà ad Amatrice, in provincia di Rieti, in rispetto della norma di alternanza tra nord, centro e sud Italia da sempre seguita dalla federazione.