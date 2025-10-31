Motori: David Tomas sfiora il podio allo European Rival Trophy di MiniGP, Vladimir Cuneaz campione valdostano RXC di kart

La stagione nella MiniGP di David Tomas si è chiusa con un ottimo quarto posto allo European Rival Trophy di Ottobiano, in provincia di Pavia. Entrato con una wild card, il giovane talento valdostano ha saputo subito stare nelle posizioni di testa grazie alla sua capacità di adattarsi alle condizioni del circuito. Nonostante gareggiasse in una categoria deficitaria, con piloti che vantavano un vantaggio di oltre 30 kg, David Tomas ha sfruttato al massimo il potenziale della sua Bucci BR12 da 160cc. Cruciale per il suo passo è stato l’immediato feeling con le modifiche alle sospensioni. Il lavoro di setup ha pagato, permettendogli di girare con estrema costanza sul tempo di 1’03”0. La prova di Ottobiano è stata anche un importante test di integrazione con il Team Lovato, la nuova struttura che lo seguirà ufficialmente nel CNV (Campionato Nazionale Velocità) 2026.

Sempre a Ottobiano si è concluso il campionato RXC di kart, che ha segnato la conclusione del campionato valdostano organizzato dall’ASD La Quercia 56. A vincere è stato Vladimir Cuneaz, che ha messo alle sue spalle Alessandro Carestia e Carmelo Bonarrivo, che hanno regalato un duello mozzafiato, chiudendo l’anno in grande stile e conquistando rispettivamente il secondo e terzo gradino della classifica di giornata con un arrivo quasi al fotofinish.

La Valle d’Aosta Vola in Puglia per l’RKC ASI 2026

Tutti i piloti in classifica si sono guadagnati il prestigioso pass per rappresentare la Valle d’Aosta e competere per il titolo di Campione Nazionale all’attesa finale RKC ASI 2026. L’appuntamento è fissato al sud, nel tecnico e avvincente circuito Touch & Go di Martina Franca (Puglia). Sarà un’occasione imperdibile per questi talenti di mettersi in mostra sul palcoscenico nazionale. Un plauso speciale va ancora una volta a Vladimir Cuneaz per la sua impresa, e a tutta l’organizzazione de La Quercia 58 per aver gestito un campionato che, tappa dopo tappa in tutto il Nord Italia, ha saputo mantenere standard elevatissimi di sportività e competitività.

CLASSIFICA FINALE RXC 2026 – I Qualificati per la Finale Nazionale RKC ASI 2026:

Vladimir Cuneaz Mathieu Milliery Tobia David Alessandro Carestia Alberto Cerise Laurent Nolly Matteo Boccarella Carmelo Bonarrivo Roberto Zema Emanuele Pionna Marc Dovigo Andres Tomas Thomas Gorelli Anna Wodecka Simone Masoni Alessandro Corsetti David Tomas Arturo David Vincenzo Fazari Daniele Ligato

Pronti per il 2027: Aperte le Iscrizioni

Il successo di questa stagione è già il trampolino di lancio per la prossima. Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo campionato, che si preannuncia ancora più spettacolare con tappe in diverse regioni del Nord Italia.