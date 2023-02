Nadine Laurent convocata ai Mondiali di sci di fondo con Pellegrino e De Fabiani

Da una “Laurent” all’altra. La neomamma Greta non ci sarà, ma gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi e la volontà, da parte del direttore tecnico della nazionale italiana di sci di fondo, Freddy Stauder, insieme a Markus Cramer, allenatore responsabile, di ringiovanire la squadra anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, hanno regalato a Nadine Laurent la gioia della convocazione per i Mondiali di sci di fondo di Planica, in Slovenia, in programma dal 22 febbraio al 5 marzo.

Con lei, ovviamente, ci saranno le due punte di diamante valdostane della nazionale, cioè Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Nadine Laurent, reduce da un bronzo in staffetta ai Mondiali Juniores, prenderà probabilmente parte alla sprint, che si disputerà giovedì 23 febbraio.

Qui il calendario dei Mondiali di Planica.

Questi i convocati:

SQUADRA FEMMINILE

Comarella Anna – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 12/03/1997

Veneta di Cortina d’Ampezzo, è alla sua terza partecipazione iridata dopo Seefeld 2019, dove ha ottenuto un settimo posto con la staffetta, e Oberstdorf 2021 dove si classificò 21esima nella skiathlon e 31esima nella 10 km in tecnica libera.

De Martin Pinter Iris– Centro Sportivo Carabinieri – 02/08/2004

Debuttante

Di Centa Martina – Centro Sportivo Carabinieri – 06/03/2000

Friulana di Paluzza, è al suo secondo Mondiale seniores, dopo che si classificò in 35esima posizione nella skiathlon ad Oberstdorf.

Franchi Francesca – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 24/12/1997

Trentina di Molveno, è alla sua seconda partecipazione iridata a livello seniores. Nel 2021 a Oberstdorf fu 16esima nella 10 km in tecnica libera e 27 nella skiathlon.

Ganz Caterina – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 13/11/1995

Trentina di Moena, è al suo quarto Mondiale dopo Lahti 2017, Seefeld 2019 e Obertsdorf. Come miglior piazzamento vanta un nono posto con la staffetta in Finlandia.

Laurent Nadine – Gruppo Sportivo Fiamme Oro – 10/06/2003

Debuttante

Monsorno Nicole – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 07/02/2000

Trentina di Varena, è alla sua seconda esperienza in una rassegna iridata seniores. Ha esordito ai Mondiali 2021 a Oberstdorf, dove si classificò al 25esimo posto nella sprint in tecnica classica.

Pittin Cristina – Centro Sportivo Esercito – 14/10/1998

Debuttante

Sanfilippo Federica – Gruppo Sportivo Fiamme Oro – 24/10/1990

Debuttante

SQUADRA MASCHILE

Barp Elia – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 19/12/2002

Debuttante

Daprà Simone – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 19/06/1997

Trentino di Panchià, ha partecipato alle skiathlon di Seefeld 2019, conclusa al 35simo posto, e di Oberstdorf 2021 in cui fu 33esimo.

De Fabiani Francesco – Centro Sportivo Esercito – 21/04/1993

Valdostano di Gressoney St. Jean, è alla quinta partecipazione in un Mondiale dopo Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. E’ stato medaglia di bronzo nella team sprint di Seefeld con Federico Pellegrino.

Graz Davide – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 05/03/2000

Sappadino, è alla terza partecipazione in un Mondiale dopo Seefeld 2019, dove sfiorò la qualificazione per la fase finale nella sprint in tecnica libera, e Obertsdorf 2021 in cui non prese parte alla 15 km in tecnica libera.

Mocellini Simone – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 05/05/1998

Trentino di Grigno, è alla sua seconda convocazione per un Mondiale seniores. A Oberstdorf, 50esimo posto nella sprint in tecnica classica.

Noeckler Dietmar – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 29/09/1988

Altoatesino di Falzes, è alla quarta partecipazione in un Mondiale dopo Val di Fiemme 2013, Falun 2015 e Lahti 2017. Ha ottenuto due medaglie nella team sprint (argento a Lahti e bronzo a Falun) insieme a Federico Pellegrino.

Pellegrino Federico – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 01/09/1990

Valdostano di Nus, è alla settima partecipazione iridata dopo Oslo 2011, Val di Fiemme 2013, Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. Il suo curriculum parla di un oro nella sprint di Lahti, due argenti nella sprint di Seefeld e nella team sprint di Lahti e due bronzi nella team sprint di Falun e nella team sprint di Seefeld.

Salvadori Giandomenico – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 08/10/1992

Trentino di Mezzano, è al quarto Mondiale dopo Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. Ha ottenuto un decimo posto nello skiathlon austriaco come miglior piazzamento individuale.

Ventura Paolo – Centro Sportivo Esercito – 01/04/1996

Trentino di Tesero, è alla seconda partecipazione in un Mondiale seniores. Nel 2021 arrivò 41esimo nella skiathlon.