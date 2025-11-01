Ognissanti porta il primo goal in Premier League per Nicolò Savona

Giornata indimenticabile, quest’oggi, sabato 1° novembre, per Nicolò Savona. Il 22enne valdostano, che disputa questo campionato nelle fila del Nottingham Forest (dopo la cessione definitiva dalla Juventus), ha segnato il suo primo goal in Premier League. E’ arrivato nell’incontro in cui la squadra del difensore di Gressan incontrava il Manchester United, al The City Ground (campo di casa del Nottingham), finito per 2-2.

Ad aprire le marcature del match di Ognissanti è stato Casemiro per il Manchester United, al 34’. Un goal in colpo di testa che non trova reazione dei padroni di casa fino a poco dopo l’inizio del secondo tempo, quando Gibbs-White riporta il risultato in equilibrio. Due minuti dopo, approfittando di un rimpallo dopo un cross, Savona sigla l’allungo e smuove la sua statistica di marcature nella massima serie britannica.

Il Manchester United, però, non ci sta e, con un bel tiro al volo, Diallo pareggia definitivamente all’81esimo. Per Savona era la quinta presenza in campionato. Il Nottingham Forest, che ha vinto solo un incontro dall’inizio della stagione (tre i pareggi e sei le sconfitte), è 18° in classifica, ma il pareggio di oggi per Savona ha un sapore speciale.