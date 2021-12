Pallavolo, quinta vittoria consecutiva per il Fenusma

Il Pramotton mobili Fenusma sabato 4 dicembre si è aggiudicato la quinta vittoria consecutiva al Centro Comunale Polisportivo di Rivarolo. Le ragazze allenate da Pierdomenico Pileri e David Alfonso Carvallo sono riuscite a vincere il primo, il secondo e il quarto set della partita, vincendo 3-1 contro il Rivacastel Volley. Così il Fenusma ha scavalcato il Calton Volley volando al secondo posto in classifica, a soli 5 punti dal Volley Cigliano. (1° set: 18/25; 2° set: 10/25; 3° set: 26/24; 4° set: 20/25)

Ancora nulla da fare per il CCS Cogne Acciai Speciali, che anche questo weekend si è riconfermato ultimo in classifica con 0 punti a pari merito con il Pagliano Passerin L8 Nichelino, distante ormai 9 punti dal Botalla Teamvolley, 10° in classifica. Le turchesi sono state sconfitte per l’8° giornata consecutiva dal Balamunt Minimold. La squadra di Tonon, in trasferta al Pala Peila Pressendo non ha lasciato al CCS alcuna via di scampo, vincendo 3 set a 0. (1° set: 16/25; 2° set: 22/25 ; 3° set: 21/25)

Anche l’Olimpia questa domenica si è riconfermato all’ultimo posto della classifica del girone B della serie D Maschile Piemonte/Valle d’Aosta. In nessuno dei 3 set disputati contro il Villanova/Vbc Mondovì. Al Palatomatis di Villanova Mondovì l’Olimpia è riuscito a raggiungere i 20 punti. Il match è finito quindi 3-0 per la 4° volta consecutiva per gli aostani, che giacciono all’ultimo posto in classifica a 5 punti dagli ottavi in classifica del Volley Parella Torino. (1° set:25/18; 2° set: 25/19; 3° set: 25/16).

Serie D Regionale Maschile – Girone B Squadre P G GV GP 1 21 7 7 0 Azimut Valsusa 2 18 7 6 1 To.volley 3 13 7 4 3 Villanova/vbc Mondovi’ 4 12 7 4 3 Chisola Volley 5 10 7 4 3 La Bussola Volley Beinasco 6 8 7 3 4 To-play Kolbe-lasalliano 7 7 7 2 5 Borgofranco Volley 8 6 8 2 6 Volley Parella Torino 9 1 7 0 7 Volley Olimpia Aosta