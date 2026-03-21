Pellegrino brillante nell’ultima 10 km: a Lake Placid è il primo dei non norvegesi

Va in scena a Lake Placid l’ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo, che rappresenta anche l’addio di Federico Pellegrino. Il weekend statunitense si è aperto con una 10 km in tecnica classica in cui il valdostano è brillante 6°, chiudendo la propria prova in 27’23”6.
Gara ovviamente dominata dai norvegesi, con cinque atleti nelle prime posizioni davanti a Pellegrino. A vincere è il rientrante Klaebo, che ha chiuso in 26’44” con un margine di 14”7 su Ree, seguito a sua volta a una decina di secondi da Stenshagen. Per Pellegrino resta aperta la porta di un posto sul podio della classifica generale, già vinta da Klaebo davanti a Amundsen: il poliziotto di Nus è terzo a quota 1275, con Stenshagen a 1202.
Come da copione, gara femminile dominata dalla Svezia: Svahn e Karlsson fanno il vuoto su Weng. Molto indietro Federica Cassol, 55° a quasi 5 minuti dalla vetta. Qui la classifica.
Oggi alle 18 andranno in scena le sprint in tecnica libera.