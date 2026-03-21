Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 21 Marzo
  • 09:14

Pellegrino brillante nell’ultima 10 km: a Lake Placid è il primo dei non norvegesi

Nell’ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo, il valdostano è 6° e si conferma terzo in classifica generale. Vince Klaebo.
Pellegrino Trondheim x
Sport

Va in scena a Lake Placid l’ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo, che rappresenta anche l’addio di Federico Pellegrino. Il weekend statunitense si è aperto con una 10 km in tecnica classica in cui il valdostano è brillante 6°, chiudendo la propria prova in 27’23”6.

Gara ovviamente dominata dai norvegesi, con cinque atleti nelle prime posizioni davanti a Pellegrino. A vincere è il rientrante Klaebo, che ha chiuso in 26’44” con un margine di 14”7 su Ree, seguito a sua volta a una decina di secondi da Stenshagen. Per Pellegrino resta aperta la porta di un posto sul podio della classifica generale, già vinta da Klaebo davanti a Amundsen: il poliziotto di Nus è terzo a quota 1275, con Stenshagen a 1202.

Qui la classifica.

Come da copione, gara femminile dominata dalla Svezia: Svahn e Karlsson fanno il vuoto su Weng. Molto indietro Federica Cassol, 55° a quasi 5 minuti dalla vetta. Qui la classifica.

Oggi alle 18 andranno in scena le sprint in tecnica libera.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
Premio letterario
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI