Non hanno brillato i due valdostani impegnati questa mattina sulla neve di Östersund, in Svezia, nella 10 km a tecnica libera di Coppa del Mondo, con partenza scaglionata. Federico Pellegrino (25’25”4) ha chiuso in 43esima posizione posizione, mentre Francesco De Fabiani (25’40”7) è finito 53esimo, entrambi lontanissimi Harald Amundsen (23’36”1).