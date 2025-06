Pioggia di medaglie e premio società ai Campionati FISDIR di Equitazione per l’Avres Onlus di Nus

Un fine settimana di grandi emozioni e straordinari risultati per l’Avres Onlus di Nus, protagonista assoluta ai Campionati FISDIR di Equitazione Piemonte – Valle d’Aosta, svoltisi a Galliate (NO). I 12 atleti della squadra valdostana, accompagnati da 3 cavalle e dal team tecnico hanno dato prova di grande determinazione, impegno e affiatamento, conquistando numerosi podi e portando a casa il 1° posto nella classifica per società. Un successo corale che valorizza non solo la preparazione tecnica, ma soprattutto la forza del legame tra atleta e cavallo, vero cuore pulsante della disciplina.

Nel Grado 1E: Oro ex aequo per Anael Morandi e Luca Marquis, entrambi in sella ad Allisto.

Grado 2E: Medaglia d’oro per Alice Vallet con Havanna, Argento per Marco Accordi su Zietta e Quarto posto per Michelle Vesan, anche lei con Havanna

Grado 1M: Oro e miglior punteggio tecnico per Stefania Gal in sella ad Havanna, Argento per Lorenzo Guatteri su Zietta e Bronzo per Matteo Foletto, sempre con Zietta

Grado 2M: Medaglia d’oro per Marie Recaldini in sella ad Havanna, Argento per Manuel Voyat su Zietta e Quarto posto per Leonardo Vizza, anch’egli con Zietta.

Il successo dell’Avres Onlus è anche merito dell’impegno costante dello staff tecnico, composto da Erica e Monica Biscaro, Alberto Cominigalli e Monica Martignoni, sotto la guida della delegata regionale FISE e presidente dell’Avres Onlus, Giovanna Rabbia Piccolo. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – ha dichiarato Rabbia Piccolo – ma ancora di più dell’armonia e della crescita che ogni ragazzo ha mostrato in campo. Il primo posto tra le società è un premio meritato a un percorso collettivo di grande valore umano e sportivo.”

ENDURANCE – Bene Amélie Garin nella 120 km a Città di Castello

Presso il centro Caldese Horse Accademy di Città di Castello si è svolta la gara internazionale di Endurance alla quale ha preso parte il binomio dell’ Equi.libres du Mont Blanc, Amélie Garin e Anouk des Baraques. Nella 120 km della categoria CEIYJ2* in programma sabato 31 maggio il binomio valdostano ha raccolto un bel ottavo posto in classifica. Una lunga giornata iniziata alle 5.45 del mattino e terminata solo a metà pomeriggio sotto un sole rovente. Grande soddisfazione nella scuderia Equi.Libres che, dopo le sorelle Pisano e Lisa Rocher, aggiunge un’altra atleta che ha portato a termine una CEIYJ2* (la categoria di 120 km, la più lunga riservata agli atleti junior).