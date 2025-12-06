Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 06 Dicembre
  14:09

Sedicesimo posto per Federico Pellegrino nella skiathlon di Trondheim

Il podio è tutto norvegese: vince Klaebo in 43:49.4, seguito da Amundsen (+0.7) e Iversen (+0.9). Il poliziotto di Nus è secondo tra gli italiani, dopo Elia Barp. Cinquantesimo Francesco De Fabiani, l’altro valdostano al via.
Federico Pellegrino photo Pentaphoto
Nel giorno del 101esimo successo di Johannes Klaebo in Coppa del mondo, Federico Pellegrino si difende degnamente con un 16° posto nella skiathlon di Trondehim. Per il norvegese era una gara a pochi metri da casa;: ha chiuso in 43: 49.4. Dietro di lui, i connazionali Harald Oestberg Amundsen (+0.7) e Emil Iversen (+0.9).

In realtà, è tutto norvegese, fino all’ottava posizione, l’ordine d’arrivo. Il poliziotto di Nus ha fermato il tempo su 44:13.7, valso la sedicesima piazza (è secondo degli azzurri, dopo Elia Barp al quindicesimo posto). L’altro valdostano al via, Francesco De Fabiani, ha tagliato il traguardo in cinquantesima posizione (46:15.7).

Tra gli altri azzurri: Martino Carollo, autore di una gara in crescendo, è 22°, una posizione davanti a Simone Daprà; Davide Graz è 33esimo. In classifica generale di Coppa del mondo, Klaebo raggiunge quota 387 punti, consolidando il suo vantaggio sugli avversari.

