Sedicesimo posto per Federico Pellegrino nella skiathlon di Trondheim

Nel giorno del 101esimo successo di Johannes Klaebo in Coppa del mondo, Federico Pellegrino si difende degnamente con un 16° posto nella skiathlon di Trondehim. Per il norvegese era una gara a pochi metri da casa;: ha chiuso in 43: 49.4. Dietro di lui, i connazionali Harald Oestberg Amundsen (+0.7) e Emil Iversen (+0.9).

In realtà, è tutto norvegese, fino all’ottava posizione, l’ordine d’arrivo. Il poliziotto di Nus ha fermato il tempo su 44:13.7, valso la sedicesima piazza (è secondo degli azzurri, dopo Elia Barp al quindicesimo posto). L’altro valdostano al via, Francesco De Fabiani, ha tagliato il traguardo in cinquantesima posizione (46:15.7).

Tra gli altri azzurri: Martino Carollo, autore di una gara in crescendo, è 22°, una posizione davanti a Simone Daprà; Davide Graz è 33esimo. In classifica generale di Coppa del mondo, Klaebo raggiunge quota 387 punti, consolidando il suo vantaggio sugli avversari.