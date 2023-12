Federico Pellegrino undicesimo nella Sprint del Tour de ski a Dobbiaco

E’ un Federico Pellegrino non ancora del tutto in condizione quello visto nella Sprint a tecnica libera che oggi, sabato 30 dicembre, ha aperto il Tour de Ski 2023/24, valevole per la Coppa del mondo di sci nordico. Il poliziotto di Fénis, eliminato in semi-finale, dopo la prima delle sette tappe del circuito è undicesimo in classifica, con un tempo di 2:14.

La giornata di Chicco era iniziata in salita nel turno di qualificazione, dove aveva fatto registrare il quattordicesimo tempo, con un distacco di +5”62 dal miglior riscontro cronometrico, quello del francese Lucas Chanavat (2’33”23). Sempre nel turno mattutino erano svanite le chances di Francesco De Fabiani, l’altro valdostano in gara, di essere al via ai quarti di finale, non andando oltre la 72esima piazza.

Ai quarti, però, Pellegrino ha vinto la sua batteria, la quinta (2:38.41), ma ha poi tagliato il traguardo per ultimo nella semifinale in cui era al via. Nella finalissima, doppietta francese con Lucas Chanavat primo (2:35.75), Jules Chappaz secondo (+0.22, prima volta sul podio in coppa del mondo) e l’americano Ben Ogden terzo (+0.49).

Tra le donne, qualificazione sfuggita per un nulla (61 centesimi) per la sarolentse Federica Cassol (32esima). Più indietro in classifica l’altra valdostana all’esordio, Nadine Laurent (44esima). La finale femminile ha visto un podio tutto nordico: le svedesi Linn Svahn (3:01.22) e Jonna Sundling (+0.07) sul primo e secondo gradino e la norvegese Kristine Stavaas Skistad (+ 0.29) sul terzo.

Il Tour de ski vivrà domani, domenica 31 dicembre, sempre a Dobbiaco, la sua seconda tappa con la 10 km individuale in tecnica classica. Alle 12.15 la gara femminile e, alle 15, quella femminile. Lunedì 1° gennaio, invece, sarà la volta della 20 km ad inseguimento in tecnica libera. Alle 10 al via i maschi e alle 12 le donne.