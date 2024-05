Fénis ospiterà il raduno della Nazionale di corsa in montagna per preparare gli Europei di Annecy

Dopo un Vertical dalla grandissima partecipazione e dal livello stellare, il rapporto tra Fénis e la corsa in montagna si fa sempre più prestigioso. Il paese della media Valle ospiterà infatti dal 19 al 25 maggio il raduno della Nazionale italiana di corsa in montagna, che sarà sui monti e sui sentieri valdostani per preparare i Campionati Europei che si disputeranno ad Annecy dal 31 maggio al 2 giugno, di cui proprio il Vertical Fénis era una delle prove “qualificanti”. Della compagine azzurra che lotterà per una medaglia continentale fanno parte anche i due valdostani Xavier Chevrier per il Vertical Uphill e Giuditta Turini per il trail, mentre nel ritiro “casalingo” ci saranno anche Henri Aymonod (attualmente riserva) e Axelle Vicari.

Proprio Chevrier, che di medaglie ne ha già vinte diverse e che è nel comitato organizzatore del Vertical Fénis, è uno dei grandi artefici di questo importante momento: “Per me è davvero gratificante che il raduno della Nazionale torni in Valle d’Aosta dopo tantissimo tempo, ed in particolare a casa mia a Fénis”, racconta Chevrier, che è allenato dal CT dell’Italia Paolo Germanetto. “Lui mi conosce bene, conosce bene questo territorio e sa che ce n’è per tutti i gusti: ci alleneremo sui sentieri del Vertical Fénis, in ciclabile, in Val Clavalité, a Saint-Barthélemy. Sono anche molto contento che ad ospitarci sia l’albergo etico Comtes de Challand, gestito da una cooperativa e nel quale lavorano ragazzi diversamente abili. Spero che con questo raduno si possa instaurare qualcosa di importante anche per i prossimi anni”.

I 18 azzurri presenti, che, oltre ad allenarsi, approfitteranno della vicinanza con Annecy per un giro di ricognizione sui percorsi degli Europei, saranno coinvolti anche in una giornata con le scuole elementari del paese, durante la quale si racconteranno, e in un convegno per tecnici in programma sabato 25.

A Fénis saranno presenti, oltre allo staff della Nazionale di corsa in montagna, gli atleti Henri Aymonod, Lorenzo Cagnati, Xavier Chevrier, Isacco Costa, Andrea Elia, Simone Giolitti, Cesare Maestri, Elia Mattio, Daniel Pattis, Francesco Puppi, Alberto Vender, Beatrice Bianchi, Matilde Bonino, Vivien Bonzi, Alice Gaggi, Luna Giovannetti, Valeria Roffino, Axelle Vicari.

Questi i 34 convocati per gli Europei di corsa in montagna di Annecy

UOMINI

Mountain Classic

Isacco COSTA La Recastello Radici Group Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche Leffe Daniel PATTIS ASV L.C. Bozen Raiffeisen Alberto VENDER S.A. Valchiese

Vertical Uphill

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche Leffe Andrea ELIA La Recastello Radici Group Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche Leffe Francesco PUPPI Atl. Valle Brembana

Trail

Gianluca GHIANO A.S.D. Baudenasca Cristian MINOGGIO Sport Project VCO Andreas REITERER ASV Telmekom Team Suedtirol Andrea ROTA O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti

U20 Mountain Classic

Gabriel BAZZOLI S.A. Valchiese Luca CURIONI G.P. Valchiavenna Francesco MAZZA Atletica Saluzzo Marco STUPIGGIA Atl. Vicentina

U20 Vertical Uphill

Gabriel BAZZOLI S.A. Valchiese Vittore Simone BORROMINI Toscana Atletica Jolly Luca CURIONI G.P. Valchiavenna Paolo GIANOLA Premana

DONNE

Mountain Classic

Beatrice BIANCHI La Recastello Radici Group Vivien BONZI La Recastello Radici Group Alice GAGGI La Recastello Radici Group Elisa SORTINI Atl. Alta Valtellina

Vertical Uphill

Vivien BONZI La Recastello Radici Group Gloria Rita Antonia GIUDICI Atl. Valle Brembana Valeria ROFFINO G.S. Fiamme Azzurre Elisa SORTINI Atl. Alta Valtellina

Trail

Martina CHIALVO A.S.D. Podistica Valle Varaita Chiara GIOVANDO Pegarun A.S.D. Camilla MAGLIANO G.S. Orecchiella Garfagnana Giuditta TURINI Polisportiva Sant’Orso Aosta

U20 Mountain Classic

Lucia ARNOLDO A.Atl. Dolomiti Belluno Federica BORROMINI Atl. ARCS CUS Perugia Anna HOFER Sportclub Merano Chiara PEDOL A.Atl. Dolomiti Belluno

U20 Vertical Uphill