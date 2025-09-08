Un bronzo e un argento per Walter Landry agli Italiani aspiranti di summer biathlon

Dopo le medaglie dello scorso weekend arrivate tra gli assoluti e gli juniores, la Valle d’Aosta torna a casa dai Campionati italiani Aspiranti e Giovani di summer biathlon con due medaglie, entrambe al collo di Walter Landry.
La kermesse di Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo, si era aperta sabato con la sprint. Tra gli Aspiranti arriva il bronzo per Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 22’10”5) nella gara vinta dal cuneese Nicola Giordano (21’35”9; 0 3) sul valtellinese Matteo Zanoli (22’03”9; 1 2). Al 16° posto Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 24’16”3; 2 1); 21° Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace; 25’08”2; 1 3). Tra le donne doppietta delle Fiamme Gialle e oro alla cuneese Lucia Brocchiero (18’42”5; 0 1). Al 14° posto Carol Gontel (Sc Granta Parey; 23’48”5; 1 1); 21° Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace; 25’03”1; 3 2); 29° Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 26’38”8; 2 4).
Tra i Giovani è settima, a poco più di un minuto dal podio Elodie Christille (Sc Brusson; 21’27”3; 1 1) nella gara che consegna il titolo nazionale alla cuneese dell’Esercito Magalì Miraglio Mellano (Cse; 19’48”6; 1 2). Al 17° posto Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 23’01”0; 2 2); 21° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace; 23’26”9; 1 2). In campo maschile s’impone il cuneese Jacopo Piasco (20’34”0; 1 0). In 5° posizione, a 27” dal podio, Mattia Bétemps (SC Bionaz Oyace; 21’29”7; 1 1); 18° Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 22’34”6; 0 3); 25° Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes; 23’59”4; 2 3).
Walter Landry concede il bis – migliorandosi – nella short individual di domenica. Per il valdostano è medaglia d’argento (26’43”3; 3 2 0 0) alle spalle del trentino Mauro Ravelli (26’17”9; 0 2 1 2) con bronzo al cuneese Nicola Giordano (26’51”4; 1 5 1 2). Decimo posto a Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace; 28’58”5; 0 2 1 1); 23° Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes). Al femminile ancora doppietta delle Fiamme Gialle e gradino alto del podio alla cuneese Lucia Brocchiero (26’46”3; 2 1 0 1). Al 14° posto Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace; 31’58”3; 1 3 0 3); 17° Carol Gontel (Sc Granta Parey); 22° Benedetta Chieno (Sc Champorcher).
Nei Giovani back-to-back per la cuneese dell’Esercito Magalì Miraglio Mellano (Cse; 27’21”6; 1 1 0 0). Sesta Gaia Gondolo (Cse); all’8° e 9° posto Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 30’08”3; 1 1 0 2) e Elodie Christille (Sc Amis de Verrayes; 30’23”4; 0 1 2 1); 15° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace). Al maschile, tripletta dei Carabinieri e oro che va a Julian Huber (29’50”0; 1 1 2 0). Ottavo Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 31’15”1; 2 1 1 0); 16° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 21° Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes).