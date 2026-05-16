Courmayeur MTB Event: il viceiridato Avondetto fa il vuoto nella Open, Gabriel Borre sul podio U23

Prima giornata di gare quest’oggi, sabato 16 maggio, al Courmayeur MTB Event che ha messo la parola fine all’Italia Bike Cup per le categorie assolute, confermando la challenge come un riferimento fondamentale verso i grandi appuntamenti internazionali della stagione. Proprio in questo senso era attesa la prova sul circuito di 4 km della località valdostana da parte del vicecampione del mondo Simone Avondetto e il portacolori della Wilier Vittoria non ha tradito le attese.

Avondetto ha fatto progressivamente il vuoto trovando un acceso rivale nel compagno di colori Juri Zanotti. Alla fine, 56 secondi hanno separato i due con Avondetto vincitore in 1h 16’ 47”. Terzo gradino del podio per un altro azzurro, il campione italiano di ciclocross Filippo Fontana (Carabinieri Olympia) che ha così messo il sigillo sulla conquista della challenge: 1’ 43” il suo distacco. Fuori dal podio i primi corridori stranieri, il francese Yannis Musy della Sunn a 2’ 42” e il compagno di team del vincitore, il danese Gustav Pedersen a 2’45”. Lo stesso Pedersen ha così guadagnato la vittoria fra gli Under 23, davanti al valdostano Gabriel Borre (Team Trisports VDA) e a Giulio Peruzzo (KTM Protek Elettrosystem). 38° il valdostano Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Riscatto straniero nella prova Open femminile, grazie alla danese Sofie Pedersen del Wilier Vittoria Factory Team, che ha fatto la differenza già nel primo giro, chiuso con 25” sulle avversarie. Il suo vantaggio è andato lievitando fino a tagliare il traguardo in 1h 20’ 34”, con 1’ 15” sulla francese Lena Gerault (Scott Creuse Oxygene), terza a 1’43” la tedesca Finja Lipp (Just Ride.Collective). Quarta piazza per la prima Under 23, la francese Tatiana Tournut (Team Ornans) che, chiudendo a 4’16”, ha preceduto la prima delle italiane, la figlia d’arte Lucia Bramati (Trinx Factory) a 4’ 28”. Buon rientro, dopo l’infortunio occorsole in Swiss Cup, di Nicole Pesse (Cs Carabinieri) che chiude sesta, con un ritardo di 6’13”. Sul podio U23 sono finite anche Giulia Rinaldoni (Bravi Platforms Team) e Laura Squarise (Trinx Factory).

Anche la gara delle juniores ha trovato una dominatrice in Mariachiara Signorelli (Speed Bike Rocks), pure lei in fuga sin dalla prima tornata. 51’ 28” il suo tempo finale, con Angelica Gatto (Santa Cruz TSA Beltrami) seconda a 1’27” e Nicole Azzetti (KTM Protek Elettrosystem) terza a 2’ 18”. La giornata si era aperta con i pari età e la vittoria di Roberto Pinna che ha portato il suo attacco al secondo giro rompendo la collaborazione con i quattro compagni di fuga. Il portacolori della Santa Cruz TSA Beltrami ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 56’ 59”, con un vantaggio di 41” su Jacopo Putaggio (Liguria XCO Project), terza posizione per Giovanni Bosio (Cicl.Trevigliese) a 1’03”. Sempre nelle zone di testa della corsa, ha chiuso quarto Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), attardato di 1’ 58” dal vincitore. Al 50° posto, Christian Faita (Gs Lupi); 59° e 61° Sebastian Amadei e Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 63° e 64° Mathias Consoli e Cesare Fontanelle (Gs Lupi).

Domani, domenica 17 maggio, seconda e ultima giornata della kermesse di Courmayeur, dedicata interamente alle categorie giovanili. Primo appuntamento alle 9:30, quando saranno gli Esordienti 1° anno a iniziare, alle 10:30 toccherà ai 2° anno, alle 11:30 tutte le categorie femminili e chiusura pomeridiana alle 14 con gli Allievi 1° anno e alle 15.30 i 2° anno. L’Italia Bike Cup giovanile avrà però altri appuntamenti davanti a sé, fino alla fine dell’estate.

Il Courmayeur MTB Event chiude l’Italia Bike Cup ai piedi del Monte Bianco

14 maggio 2026, ore 16.06

Il conto alla rovescia è iniziato: nel fine settimana del 16 e 17 maggio il Courmayeur MTB Event riporterà a Dolonne il grande cross country. La manifestazione, organizzata dal Velo Club Courmayeur Mont Blanc, sarà valida per il circuito Italia Bike Cup e proporrà le gare internazionali Uci Xco C1 riservate alle categorie Open e Junior, oltre alla prova nazionale giovanile per Esordienti e Allievi.

Per l’Italia Bike Cup, la tappa di Courmayeur avrà un significato particolare: sarà infatti il momento conclusivo per le categorie assolute, dopo le prove di Albenga, Verona e Stevenà di Caneva. Sulle pendici del Monte Bianco si assegneranno quindi i verdetti finali della challenge per élite, under 23 e junior.

I numeri confermano la crescita dell’evento valdostano. Sabato sono attesi oltre 160 atleti, mentre domenica dovrebbero essere circa 250 i partecipanti alle prove giovanili. A rendere ancora più significativo il colpo d’occhio sarà la presenza internazionale, con rider provenienti da Danimarca, Francia, Svizzera, Germania e Russia, per un totale di circa 30 stranieri. Un dato che conferma come Courmayeur si stia ritagliando uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama europeo del cross country olimpico.

Grande attesa, in particolare, per la gara maschile Open. Tra i nomi annunciati ci sono Simone Avondetto, vicecampione del mondo e atteso a Courmayeur per un test importante in vista delle tappe europee di Coppa del Mondo, Juri Zanotti, Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Daniele Braidot e Nadir Colledani. Accanto a loro anche una presenza straniera di rilievo, con i fratelli danesi Pedersen e una partecipazione consistente soprattutto tra gli under 23, dove spiccano i francesi Theo Canolle e Athys Bedini e lo svizzero Clemens Cadra. Nelle categorie giovanili sono annunciati anche Paolo Costa, Jacopo Puttaggio, Giovanni Bosio, Fabien Borre ed Ettore Fabbro.

Anche il settore femminile si presenta con nomi di valore. Tra le atlete più attese figurano Nicole Pesse, Sophie Pedersen, Nicole Azzetti e Maria Chiara Signorelli, mentre tra le straniere è segnalata anche la francese Lena Gerault, atleta del Team Chambery capace di dividersi tra mountain bike e strada. In palio ci saranno punti importanti per il ranking internazionale Uci, oltre al prestigio di una tappa che negli anni ha consolidato il proprio profilo tecnico.

Il tracciato sarà quello ormai conosciuto dagli specialisti del Courmayeur MTB Event: un percorso di 4 chilometri con 180 metri di dislivello per le categorie internazionali, tecnico e selettivo, pensato per esaltare intensità, capacità di guida e gestione dello sforzo. Per le categorie giovanili il circuito sarà invece di 3,5 chilometri con 130 metri di dislivello a giro, con un numero di tornate variabile in base alla categoria. Gli organizzatori del Velo Club Courmayeur Mont Blanc hanno sottolineato come la manifestazione rappresenti non solo una competizione di alto livello, ma anche un’importante occasione di promozione per la Valdigne e per l’intera Valle d’Aosta.

Il programma entrerà nel vivo sabato. Alle 9.30 scatterà la prova Junior, alle 11.30 toccherà alle categorie femminili e alle 14.30 alla gara Open maschile. Domenica spazio agli Esordienti primo anno alle 9.30, agli Esordienti secondo anno alle 10.30, a tutte le categorie femminili giovanili alle 11.30, quindi agli Allievi primo anno alle 14 e agli Allievi secondo anno alle 15.30.