Wladimir Cuaz e Herik Del Degan vincono al Campionato italiano dei vigili del fuoco di ciclismo su strada

Ottimo risultato per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada (medio fondo), tenutosi domenica 17 maggio a Gemona del Friuli, dove il comando valdostano ha partecipato con Wladimir Cuaz e Herik Del Degan su un percorso di 100 km con 1.500 metri di dislivello.

Wladimir Cuaz ha vinto la categoria assoluta, conquistando il gradino più alto del podio, mentre Herik Del Degan ha conquistato il titolo nella categoria “Gentlemen A”, oltre ad essersi classificato 5° nella categoria assoluta.

“Vedere i colori della Valle d’Aosta primeggiare in una competizione così sentita e partecipata è motivo di grande orgoglio per tutti i colleghi”, ha sottolineato il Comandante Stefano Perri. “Questa doppietta è il risultato di passione e dedizione, valori che i nostri atleti portano quotidianamente anche nel servizio.”

“Essere qui a rappresentare la Valle d’Aosta e riuscire a salire entrambi sul gradino più alto del podio è un risultato che ci riempie d’orgoglio, la preparazione e lo spirito di sacrificio pagano sempre, nello sport come nel servizio quotidiano per la nostra comunità”, hanno dichiarato Wladimir Cuaz e Herik Del Degan.

“A nome dell’intera Giunta regionale esprimo le più vive congratulazioni ai nostri Vigili del Fuoco per questo risultato”, ha aggiunto il Presidente della Regione, Renzo Testolin. “Questa vittoria, oltre a rappresentare un importante traguardo sportivo, assume un valore simbolico importante per un territorio che 50 anni fa è stato teatro di una delle più tragiche calamità che hanno colpito il nostro Paese, dove anche i Vigili del Fuoco, unitamente ad altri volontari valdostani, hanno portato il loro contributo per la ricostruzione. Oggi, con uno spirito sportivo, questi territori ci hanno regalato due campioni italiani che sono orgoglio del nostro territorio, oltre che esempio di professionalità e dedizione”.