Circa 300 persone al sito di trattamento rifiuti di Brissogne per “Impianti aperti”

Nonostante la pioggia mattutina che sembrava minacciare la giornata, circa 300 persone hanno visitato il sito di trattamento rifiuti di Brissogne, rimasto aperto ieri, sabato 7 giugno, per l’edizione 2025 di “Impianti Aperti”, iniziativa promossa da Greenthesis Group e organizzata da Enval Srl.

Dalle 11 alle 17, adulti e bambini hanno avuto l’opportunità di salire a bordo di un caratteristico trenino, per un tour guidato dell’impianto, in località L’île Blonde Il personale tecnico di Enval ha accompagnato i visitatori alla scoperta dei processi di trattamento, recupero e rigenerazione dei rifiuti, offrendo spiegazioni sul funzionamento della filiera industriale e sul suo ruolo nella transizione ecologica

Una giornata pensata per avvicinare la popolazione ai temi dell’economia circolare e al valore del lavoro quotidiano svolto negli impianti di trattamento dei rifiuti, spesso poco conosciuto ma fondamentale per la sostenibilità del territorio.

Accanto alla parte divulgativa, non sono mancate le attività dedicate al divertimento: gonfiabili, truccabimbi, giochi a tema ambientale, animazione musicale, palloncini e dolci omaggio hanno trasformato l’area esterna in un “parco giochi ecologico”.

“Impianti aperti” è un’iniziativa nazionale che coinvolge sei impianti in tutta Italia, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra industria e comunità. Per Enval srl e Greenthesis Group, la riuscita dell’evento rappresenta una segnale di interessa da parte dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali, in un momento in cui partecipazione e consapevolezza sono fondamentali per un futuro sostenibile.