Fa tappa a Montjovet il tour “20 Regioni in 20 Giorni – Impatto 0”

Farà tappa il 26 maggio a Montjovet, comune partner dell’evento, il tour “20 Regioni in 20 Giorni – Impatto 0”.

Un viaggio attraverso le 20 regioni italiane con uno scooter elettrico e una bicicletta per incentivare la mobilità sostenibile ideato da Salvatore Magliozzi, fondatore dell’associazione Tototravel.it, tourism marketing specialist, divulgatore e scrittore. L’edizione 2022 del tour è partita lo scorso 11 maggio dalla Sicilia ed è sponsorizzato dal Wwf.

Dopo la tappa lombarda, Magliozzi arriverà nel comune della bassa Valle a bordo del suo scooter elettrico, un Askoll NGS3, giovedì prossimo 26 maggio, intorno alle 14.30. Insieme a lui, in sella alla sua bicicletta, ci sarà anche il blogger bergamasco Enrico Diluviani, mentre a bordo dello scooter viaggeranno tre bruchi, che proprio in 20 giorni svilupperanno la crisalide per essere liberati come farfalle all’arrivo in Sardegna, ultima regione toccata dal tour.

Nel pomeriggio, il fondatore di Tototravel.it e il blogger incontreranno gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria di Montjovet. Insieme libereranno su uno speciale “Albero delle farfalle”, piantato per l’occasione, alcuni bruchi di cui gli studenti si sono presi cura nei giorni precedenti il loro arrivo.

Prevista poi una visita alle cantine di stagionatura della fontina, nella frazione di Meran, e alla cinta muraria del castello di Saint-Germain, dove saranno effettuate alcune riprese video: l’obiettivo del tour è infatti anche quello di promuovere i comuni visitati attraverso un reportage che coniughi il messaggio ambientalista con le bellezze del luogo e i prodotti tipici locali a “km 0”.

Il giorno successivo, venerdì 27 maggio, la carovana ripartirà alla volta del Piemonte.

“L’amministrazione comunale è stata entusiasta di poter patrocinare questa iniziativa che vuole sensibilizzare la popolazione ad una mobilità green e valorizzare i prodotti a ‘km 0’- spiega il consigliere comunale Mauro Novallet, presidente della commissione Cultura del Comune di Montjovet-. In quest’ottica, lo scorso anno, come amministrazione, abbiamo promosso il progetto boudza tè per spingere i cittadini, più o meno giovani, a muoversi verso la scuola o i posti di lavoro in bici o a piedi, quindi l’occasione di ospitare questa iniziativa è stata colta al volo. Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole in questa giornata, chiedendo loro di prendersi cura dei bruchi che verranno liberati sull’albero delle farfalle, perché è importante che sin da piccoli si impari il rispetto per il nostro pianeta”.

Fra i partner dell’evento anche PAeP Design s.r.l. di Nus, realtà valdostana nata espressamente per sviluppare sistemi di arredi e allestimento veicoli improntati ai criteri di sostenibilità e circolarità del prodotto.