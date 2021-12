Tassa Rifiuti 2021: ad Aosta è invariata rispetto al 2020

In media la tassa rifiuti pagata in Italia nel 2021 da una famiglia tipo di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadri è di 321 euro con un aumento dell’1,5% sul 2020. A diffondere i dati è Cittadinanzattiva che pubblica annualmente una rilevazione a cura del suo Osservatorio prezzi e tariffe, in cui sono riportati i costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia. L’indagine è reperibile sul sito

Rispetto a Regioni come Liguria (+10,3%), Basilicata (+8,1%), Molise (+6,1%) e Calabria (+5,9%) la Valle d’Aosta va in controtendenza con una leggera flessione pari allo 0,9% che si fatto lascia invariato il costo per i cittadini. In cifre assolute se la famiglia tipo nel 2020 pagava 275 euro, nel 2021 la TARI si è fermata a 272 euro. Fanno meglio della nostra Regione la Sardegna dove si registra un -5% e il Veneto un -3,8%.

“Soltanto il 10% dei capoluoghi di provincia applica la tariffa puntuale che incentiverebbe le famiglie a produrre meno rifiuti. Allo stesso modo ancora scarseggiano le iniziative per favorire il riuso e per ridurre i rifiuti, sebbene finalmente tutte le regioni registrano un aumento nei livelli di raccolta differenziata” commenta Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.