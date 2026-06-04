Il 6 giugno riapre la piscina scoperta di Aosta

Sabato 6 giugno riaprirà al pubblico la piscina scoperta di Aosta. A comunicarlo, in una nota, la società sportiva dilettantistica Aosta Calcio 511 che gestisce, per conto del Comune, la struttura.

La piscina di regione Tzambarlet sarà aperta dalle 10 alle 19. Dopo l’estate, invece, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria della struttura approvati a dicembre dalla Giunta comunale. “Intervento atteso e necessario per garantire la piena funzionalità e sicurezza di uno degli impianti sportivi più frequentati della città”, spiegava una nota da piazza Chanoux.

Lavori che, si diceva a dicembre, partiranno a settembre per chiudersi a maggio 2027 per un costo complessivo di 1,13 milioni di euro.