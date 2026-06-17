Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 17 Giugno
  • 17:39

Matteo Fratini si è dimesso da presidente di Aps, la società “in house” del Comune di Aosta

A farlo sapere è la stessa Amministrazione di Aosta che ringrazia Fratini “per la professionalità e la dedizione dimostrate sin dal suo insediamento” nel 2021. Ad assumere le funzioni vicarie è l'attuale vicepresidente, l'avvocato Andrea Noro, in attesa della nuova nomina.
La sede Aps di Aosta
Comuni

Matteo Fratini ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione di Aps spa, l’Azienda Pubblici Servizi, società in house interamente partecipata del Comune di Aosta.

A farlo sapere è la stessa Amministrazione del capoluogo che, in una nota, “prende atto della comunicazione formale” di Fratini e lo ringrazia “per la professionalità e la dedizione dimostrate sin dal suo insediamento, avvenuto nell’agosto del 2021”.

“Sotto la sua guida, e grazie all’azione sinergica con l’intero Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la struttura aziendale – dice ancora il Comune di Aosta –, Aps spa. ha completato un importante percorso di risanamento e consolidamento. I dati economico-patrimoniali, che vedono il progetto di bilancio 2025 chiudersi in attivo e in costante equilibrio, testimoniano il valore del lavoro svolto”.

Le dimissioni, motivate da ragioni personali e professionali – aggiunge la nota comunale, “rispondono altresì a un principio di correttezza istituzionale che l’Amministrazione apprezza profondamente: consentire al Socio Unico, in vista della scadenza dei contratti di servizio fissata per il fine 2027, di valutare in piena serenità e libertà le strategie di governance più adeguate per le sfide future del modello in house”.

“Il Sindaco rassicura i cittadini, gli utenti e i dipendenti della Società in merito alla piena continuità funzionale e gestionale dell’azienda”. Infatti, stando al Codice civile e allo Statuto sociale, le dimissioni del Presidente non determinano la decadenza del Consiglio di amministrazione, che mantiene la maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni vicarie e la rappresentanza della società sono provvisoriamente assunte dal vicepresidente, l’avvocato Andrea Noro, “garantendo l’assoluta regolarità dei servizi pubblici essenziali erogati alla comunità”.

Ad ogni, modo, “nelle prossime settimane, il Comune di Aosta, in qualità di Socio Unico, attiverà le procedure previste per l’integrazione dell’Organo amministrativo e per la definizione del nuovo assetto di presidenza al fine di proseguire nel percorso di sviluppo e innovazione dei servizi della città”.

Matteo Fratini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI