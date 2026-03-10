119 le risposte al questionario per redigere il Piano contro le barriere architettoniche di Aosta

Il questionario lanciato dal Comune di Aosta per raccogliere informazioni per redigere il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ha ricevuto 119 risposte tra residenti e persone che frequentano Aosta per lavoro, studio o servizi.

A comunicarlo è la stessa Amministrazione cittadina, che spiega: “Dalle segnalazioni emerge un insieme articolato di indicazioni utili per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. Tra le criticità più segnalate figurano marciapiedi sconnessi, attraversamenti pedonali poco agevoli e pavimentazioni difficili da percorrere, soprattutto nel centro storico”.

Ricorrente anche il tema dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, “ritenuti insufficienti in alcune aree sensibili della città, in particolare in prossimità degli ospedali e dei principali servizi”.

Non solo, dal questionario emerge inoltre “che oltre la metà dei partecipanti si definisce persona con fragilità o accompagnatore di qualcuno con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive, a conferma di quanto il tema dell’accessibilità riguardi una parte significativa della comunità”, dicono ancora da piazza Chanoux.

Tra i luoghi più citati nelle risposte compare la biblioteca di viale Europa, “indicata da diversi cittadini come uno degli edifici pubblici sui quali intervenire per migliorare l’accesso e la fruibilità degli spazi”.

Dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali e presidi di comunità evidenziano come “il numero di segnalazioni relative alla biblioteca confermi il ruolo centrale che questo spazio svolge per la città: un luogo molto frequentato, sul quale sarà importante valutare possibili interventi per migliorarne ulteriormente l’accessibilità”.

Interventi che spetterano all’Assessorato ai Lavori pubblici che spiega come “la partecipazione dei cittadini sia stata significativa, sia per il numero di risposte raccolte sia per la qualità delle osservazioni, che costituiranno un contributo utile alla redazione del Peba. Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è uno strumento di pianificazione con un orizzonte di dieci anni e servirà a programmare in modo progressivo gli interventi necessari per migliorare l’accessibilità della città, individuando di volta in volta le risorse economiche nei bilanci futuri”.

Ora, le segnalazioni raccolte attraverso in questionario – disponibile dal 16 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026, da compilare online o con il supporto del facilitatore digitale allo Sportello Amico in Comune – “contribuiranno a definire le priorità di intervento con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili e fruibili da parte di tutti”.

È iniziata la redazione del Piano contro le barriere architettoniche di Aosta. Il questionario è online fino al 15 febbraio

14 gennaio 2026

È cominciato il percorso di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche della città di Aosta, il cosiddetto “Peba”.

Piano che, spiegano dal Comune, ha l’obiettivo di eliminare le barriere ancora presenti negli spazi e negli edifici pubblici e di pianificare nel tempo gli interventi necessari.

La stesura del documento strategico – il cui iter è iniziato lo scorso maggio attraverso una delibera di Giunta comunale e concretizzato con l’affidamento dell’incarico a un professionista, grazie anche ad un finanziamento regionale – durerà circa un anno e si basa su una pianificazione condivisa e partecipata, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni e stakeholder. Una volta adottato, il Piano potrà essere utilizzato anche dai soggetti privati.

Ieri – martedì 13 gennaio – il primo incontro tra l’Amministrazione e alcune organizzazioni coinvolte nella redazione del documento nel Salone edilizia del Municipio di Aosta. Oltre alle riunioni in programma – questione già annunciata a metà dicembre – è stata attivata anche una consultazione online rivolta alla cittadinanza.

Attraverso un questionario, infatti, è possibile segnalare le criticità legate all’accessibilità urbana, compresi i percorsi ed i trasporti agli edifici pubblici e ai parchi, ma anche fornire indicazioni utili per orientare la futura programmazione degli interventi. Il questionario rimarrà aperto fino al 15 febbraio 2026 e può essere compilato all’apposito link.

Un Piano (partecipato) per abbattere le barriere architettoniche di Aosta

16 dicembre 2025

Un Piano – partecipato – di eliminazione delle barriere architettoniche di Aosta. A metterlo in campo il Comune capoluogo, che ha presentato oggi l’iniziativa nata da una delibera della passata consiliatura – approvata in Giunta lo scorso maggio, con l’incarico conferito a settembre -, con l’obiettivo di avere il documento in mano nel settembre 2026.

Un documento che fotografi le criticità di accessibilità, non solo fisiche, di Aosta, avvalendosi anche di un questionario online aperto al contributo e le segnalazioni dei cittadini. Per poi, una volta arrivati all’approvazione, avere in mano un cronoprogramma di interventi e di priorità di mettere in atto.

“Dal 1989, dalla legge sulle barriere architettoniche, il Comune ha adeguato tanti stabili e tante zone della città – ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche Corrado Cometto -. Tra gli ultimi atti della scorsa consiliatura c’è stato l’incarico conferito all’ingegner Bottani, specializzato in queste tematiche, di redigere Piano capace di elevarci su queste questioni, per capire dove siamo e individuare le opere da realizzare e le priorità”.

Insomma, aggiunge Cometto, “ci affacciamo ad un nuovo periodo più programmato, mentre prima si interveniva effettivamente un po’ a spot, per un processo che coinvolge cittadini e associazioni e che si condivide con la città. Va anche detto che, forse, negli ultimi decenni ci si è concentrati sulle barriere fisiche mentre da tempo c’è una nuova convenzione anche su quelle sensoriali e cognitive. Si apre un nuovo capitolo su questa tematica importantissima”.

“L’Amministrazione ha deciso di avviare il Peba approfittando anche del cofinanziamento regionale da 40mila euro, cui si aggiungono altri 20mila euro dalle casse del Comune – ha aggiunto invece Andrea Florio, dirigente comunale -. Siamo partiti con la redazione documento e con i rilievi sui fabbricati e sul territorio. Da una parte ci sono quelli dei tecnici ma chiederemo l’apporto dei cittadini grazie ad un questionario che ci permetterà di individuare i problemi puntuali. Inoltre, coinvolgeremo le associazioni per confezionare un quadro generale con il professionista incaricato”.

“I primi rilievi danno atto che molte cose sono state fatte, ma vogliamo andare oltre – ha proseguito l’ingegner Florio -. Ne verrà fuori un elenco corposo di interventi che andranno in programmazione e che ci permetteranno di definire le priorità per poi programmare le azioni da mettere in campo”.

Una volta confezionato, il Peba verrà adottato da Giunta e resterà in pubblicazione per 30 giorni durante i quali i cittadini potranno presentare ulteriori osservazioni, per sbarcare poi in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva nell’autunno prossimo.

“Le barriere architettoniche sono tante cose, non solo disabilità motoria o fisica, ovvero la prima che ci viene in mente, ma anche quelle sensoriali – ha spiegato invece l’ingegnere Paolo Bottani, cui è stato conferito l’incarico di redigere il Peba -. Sono tanti gli interventi possibili, non solo per le assenze di bagni accessibili o sugli attraversamenti pedonali, ma anche sulla segnaletica tattile, i dispositivi acustici ai semafori, le porte a vetro non segnalate negli edifici pubblici o quelli per le presone ipersensibili o iposensibili agli stimoli ambientali”.

Da dove si parte, quindi? “Verrà fatta un’analisi sull’intero patrimonio del Comune, già in fase di redazione, e poi si chiede alla cittadinanza, a chi vive quotidianamente i luoghi, di dare il suo contributo sull’argomento – dice sempre Bottani -. Si tratta di un questionario aperto a tutti, perché chiunque può trovarsi in situazioni in cui l’ambiente non risponde: da una persona con un passeggino ad una donna incinta, oppure a persone con attrezzature importanti di lavoro. Non per forza persone con disabilità. Inoltre, anche ad Aosta le persone stanno invecchiando e servono i requisiti per garantire un ambiente sempre più favorevole. Quindi, il Piano è rivolto all’intera cittadinanza”.

Oggi stesso, il Comune ha pubblicato il link che rimanda ad un modulo Google con il questionario aperto alle segnalazioni della popolazione. Per chi avesse difficoltà, è possibile prenotare il servizio di facilitatore digitale, oppure presentarsi allo sportello Amico in Comune. Lì sarà disponibile il questionario in formato cartaceo da compilare in loco oppure a casa e da riconsegnare in seguito.