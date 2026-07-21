Piano asfalti di Aosta, domani cominciano i lavori su via Edelweiss

Proseguono gli interventi del Comune di Aosta di riasfaltatura delle strade cittadine. Domani, mercoledì 22 luglio, inizieranno i lavori di fresatura e successiva asfaltatura di via Edelweiss.

L’intervento – si legge in una nota – “rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina e consentirà di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando il comfort e la sicurezza della circolazione”.

Durante i lavori – prosegue il Comune – potranno verificarsi alcuni disagi temporanei alla viabilità e agli accessi, in particolare nei primi giorni di lavorazione. L‘impresa incaricata ha garantito che sarà sempre assicurato l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti, pur con eventuali brevi tempi di attesa legati alle diverse fasi del cantiere.

“Prosegue il programma di manutenzione e miglioramento delle strade cittadine che interessa numerose vie di Aosta – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Corrado Cometto –. Con la ripavimentazione di via Edelweiss diamo risposta a una richiesta che i residenti ci hanno rivolto più volte negli ultimi anni. Siamo consapevoli che il cantiere potrà comportare qualche temporaneo disagio ma abbiamo chiesto all’impresa di garantire in ogni fase l’accesso alle abitazioni, limitando il più possibile i tempi di attesa. Si tratta di un intervento atteso che consentirà di migliorare in modo significativo la qualità e la sicurezza della strada”.

Via Festaz, nuovi dettagli sul cantiere: senso unico e asfaltature notturne

10 maggio 2026

Da lunedì 11 maggio prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Festaz, ad Aosta, con conclusione prevista entro sabato 16 maggio.

L’intervento – spiega una nota da piazza Chanoux – “si colloca in continuità con i lavori già eseguiti in via Torino e con il primo tratto di via Festaz, fino alle mura romane, nell’ambito del più ampio programma di manutenzioni stradali previsto dal Comune di Aosta”.

I lavori saranno organizzati in due macro aree di intervento: il tratto compreso tra via Bramafam e la rotatoria di viale Partigiani e il tratto più a est, fino a via Ribitel.

Nelle giornate di lunedì e martedì, in orario diurno, si procederà con le operazioni di fresatura dell’asfalto e con la sistemazione di chiusini e griglie nel primo tratto.

Dal punto di vista della viabilità, durante l’orario di lavoro verrà istituito un senso unico da via Bramafam verso la rotatoria di viale Partigiani, con divieto di accesso alla rotatoria in direzione via Festaz. Sarà comunque garantito il transito del trasporto pubblico locale grazie alla presenza di movieri messi a disposizione dall’impresa esecutrice.

Nella notte tra mercoledì e giovedì verrà effettuata l’asfaltatura del tratto compreso tra via Bramafam e la rotatoria di viale Partigiani.

Sempre da mercoledì inizieranno, nel tratto più a est, le operazioni di fresatura e preparazione del piano viabile, che proseguiranno nelle giornate di giovedì e venerdì.

Nella notte tra venerdì e sabato si procederà quindi con l’asfaltatura del tratto compreso tra via Ribitel e via Bramafam.

Sabato mattina verranno completate le ultime lavorazioni, comprese quelle relative alla segnaletica orizzontale, e saranno progressivamente rimosse tutte le limitazioni al traffico.

Il Comune invita infine la cittadinanza, e in particolare i residenti di via Festaz, a limitare per quanto possibile l’utilizzo dell’auto nelle ore notturne durante le operazioni di asfaltatura, riservandolo ai soli casi di effettiva necessità o urgenza.

“Siamo soddisfatti di poter lavorare su una delle vie più importanti della città con un intervento complessivo, in continuità con quanto già realizzato nelle aree limitrofe – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Corrado Cometto –. Si tratta di lavori necessari che vengono richiesti da tempo e che contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza della rete viaria urbana”.

“Riusciamo a effettuarli grazie al contributo fornito dalla Regione lo scorso anno, fondamentale per dare concreta attuazione a una parte importante del programma di manutenzioni stradali del Comune di Aosta – aggiunge Cometto –. Siamo consapevoli che un cantiere comporta inevitabilmente disagi per residenti e attività economiche e per questo motivo l’organizzazione delle lavorazioni è stata studiata per contenere il più possibile l’impatto, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’intervento e le risorse disponibili”.

Gli altri interventi previsti nell’ambito dell’accordo quadro verranno pianificati nelle prossime settimane, tenendo conto di alcune variabili come le condizioni meteorologiche e la disponibilità operativa delle imprese.

Programmati i nuovi lavori di asfaltatura per strade e vie di Aosta

6 maggio 2026

Dopo aver annunciato, lo scorso 22 aprile, l’inizio dei lavori di asfaltatura di diciannove tratti di strade cittadine, il Comune di Aosta comunica una nuova serie di interventi di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni a partire da dopodomani, venerdì 8 maggio.

Le zone coinvolte

I lavori – si tratta di “cantieri itineranti” – coinvolgeranno diverse zone della città: il parcheggio di corso Lancieri, strada Crou, via Chaligne, via Chambéry, via Edelweiss, via Festaz, viale dei Partigiani, il parcheggio di via Saint-Martin-de-Corléans e via Zimmermann.

L’ordinanza del Comune spiega che, nelle aree interessate, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ma anche eventuali sensi unici e, o, alternati con precedenza per i mezzi che transitano sulla parte di strada non interessata dai lavori. A questo si aggiunge il restringimento della sede stradale ed il limite massime di velocità a 20/30 Km/h, per tutta la durata dei lavori.

Ad Aosta sono cominciati i lavori di asfaltatura in vista della stagione turistica

22 aprile 2026

Diciannove tratti di strada, per circa 4,5 chilometri totali, e un investimento complessivo di 1 milione 600mila euro.

Sono cominciati, negli scorsi giorni, i lavori di asfaltatura ad Aosta, parte del Piano di manutenzione straordinaria deciso dal Comune che parla di “un intervento tra i più significativi degli ultimi anni per entità ed estensione”.

Diverse le zone della città interessate tra le quali via Torino, piazza Manzetti, via Carrel, il marciapiede di via Guido Rey, regione Borgnalle, via delle Betulle e la strada di Arpuilles.

“Un’azione concreta che nasce anche dalle segnalazioni ricevute sullo stato della viabilità della nostra città – spiega l’Amministrazione –. Sappiamo che i cantieri possono creare disagi, soprattutto per residenti e attività economiche. Nessuno ama i cantieri, ma tutti vogliamo strade sicure: per questo gli interventi, prima o poi, vanno fatti”.

E, “per questo motivo i lavori sono stati programmati per essere il più rapidi possibile, concentrando le lavorazioni e riducendo al minimo i tempi”. Anche la scelta del periodo viene spiegata: “Gli interventi vengono realizzati ora per permettere alla città di presentarsi nelle migliori condizioni in vista della stagione turistica estiva”.