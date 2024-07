A Breuil-Cervinia nessun danno dalle piogge di ieri, continuano i lavori

Il temporale che si è scatenato nella serata di ieri, sabato 6 luglio, e che era atteso con apprensione dopo l’evento alluvionale del weekend precedente, non ha arrecato ulteriori danni a Breuil-Cervinia. Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Valtournenche, sottolineando che “gli interventi di mitigazione messi in atto nel corso della settimana hanno efficacemente svolto la loro funzione”.

Una settimana in cui il Comune ha “incessantemente lavorato per garantire la messa in sicurezza e il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile”. Al riguardo viene citato il Centro Operativo Comunale, “attivato sin dalla prima colata verificatasi, sabato sera, a Losanche”. La composizione dell’organismo è stata “ampliata per includere professionisti di ogni settore, che partecipano alle tre riunioni quotidiane assieme a Protezione civile, Vigili del fuoco professionisti e volontari, forze dell’ordine e funzionari della Regione”. In questo modo, l’“evolversi della situazione è costantemente monitorato e sotto controllo”.

L’amministrazione comunale sottolinea poi che “il supporto dei dipendenti comunali, delle 14 imprese che hanno messo a disposizione più di venti mezzi operativi e l’aiuto indispensabile degli oltre mille volontari che, da domenica, si alternano nelle operazioni di pulizia e sgombero dei locali allagati e danneggiati, sono stati fondamentali”.

“In queste giornate difficili ed estenuanti, in cui l’attenzione al benessere dei cittadini, degli imprenditori e dei turisti deve confrontarsi con il rispetto delle norme e delle procedure – dice la sindaca Elisa Cicco – è il senso di comunità che ho visto negli sguardi e nelle azioni di tutte le persone che abbiamo incontrato, a qualsiasi titolo e livello, che ci permette di guidare con determinazione i miglioramenti che si compiono di minuto in minuto e che ci consente di guardare con ottimismo alla continuazione della stagione turistica e alla guarigione delle ferite aperte in quella tragica notte”.