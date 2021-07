“Aiutateci ad aiutarvi”: il sindacato di polizia Siulp ha raccolto firme davanti alla Questura

Un banchetto per raccogliere firme, dei colleghi, ma anche della popolazione. E’ l’iniziativa attuata oggi, venerdì 2 luglio, davanti alla Questura di Aosta, dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia – Siulp. Le rivendicazioni degli agenti possono essere riassunte nell’invito, che dava anche il nome all’appuntamento odierno, “Aiutateci ad aiutarvi”.

La raccolta, che già a fine mattinata vedeva la soddisfazione dei promotori per aver superato quota 200 sottoscrizioni, si prefiggeva – come spiega il segretario regionale del Siulp, Sergio Cosentino – di “sensiblizzare i cittadini, invitandoli a firmare”, rispetto a quattro principali richieste degli agenti del Sindacato.

In prima battuta, ottenere l’“utilizzo di armi non letali, quali il Taser, in alcune particolari situazioni”. Quindi, “stabilire chiare ‘regole d’ingaggio’” per in circostanze come quelle verificatesi alla stazione Roma-Termini di recente (con un agente indagato per aver sparato ad un individuo armato di coltello), “impartite con precisi atti normativi ed eventuali circolari interpretative”.

Infine, il Silup rivendica la creazione, da parte del legislatore, “di uno specifico reato per i cittadini che si oppongono ai controlli, o reagiscono solo perché gli è stato chiesto un documento”. Infine, gli agenti del sindacato invocano la “tutela legale durante il nostro operato, chiaramente laddove abbiamo ragione, non quando abbiamo torto”.

“La sicurezza dei cittadini – fa sapere il Siulp – non può prescindere dalla serenità di coloro che ne sono preposti a garanzia e che oggi sono e si sentono spesso abbandonati anche quando agiscono nell’adempimento dei propri doveri e non certo per l’affermazione di poteri di ‘polizia’”.

Con la raccolta firme odierna, il Sindacato auspica “la sensibilità delle istituzioni e delle forze politiche, che insieme ai cittadini sapranno indirizzare lo sforzo del nostro paese perché le forze dell’ordine possano garantire la sicurezza di tutti senza che venga meno la propria”.