Tariffe dell’intramoenia, 25 a giudizio per danno erariale da 1,4 milioni

Venticinque, tra amministratori e dipendenti, attuali ed ex, dell’Usl della Valle d’Aosta sono chiamati a giudizio dalla Corte dei Conti per un’ipotesi di danno erariale da oltre un milione e 400 mila euro. La tesi della Procura contabile è che, negli anni 2019, 2020 e 2021, l’azienda non abbia provveduto all’adeguamento delle tariffe per l’attività libero-professionale in intramoenia.

Le indagini sono state curate dalla Guardia di finanza e, stando alle risultanze dell’indagine, il mancato aggiornamento avrebbe generato, nella contabilità separata prevista appositamente per il regime intramurario, un disavanzo di 1 milione 413 mila 199,31 euro. Le norme, però, prevedono un divieto di disavanzo.

Tra i citati a giudizio compaiono l’ex direttore generale dell’azienda Massimo Uberti, il già assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse (componente del nucleo di monitoraggio dell’Attività libero professionale intramurarie nel 2019 e 2020), l’ex direttore amministrativo dell’Usl Marco Ottonello, l’ex consigliere regionale Flavio Peinetti, l’ex commissario e direttore generale dell’Usl Angelo Pescarmona, Manuel Amedeo Mancini e Monia Carlin, tutti chiamati a giudizio quali componenti del nucleo di monitoraggio.

Disavanzo nell’intramoenia, 25 inviti a dedurre dalla Procura della Corte dei Conti

7 novembre 2025

E’ di 1.413.199,91 euro l’ipotesi di danno erariale formulata dalla Procura regionale della Corte dei Conti, nell’ambito di una inchiesta per cui, negli scorsi giorni, sono stati notificati inviti a dedurre a venticinque tra medici e dirigenti (in servizio ed ex) dell’azienda Usl della Valle d’Aosta e liberi professionisti.

La contestazione è relativa al mancato adeguamento delle tariffe dell’attività di libero professione intramuraria (Alpi), che – nella tesi accusatoria – avrebbe determinato negli esercizi dal 2019, 2020 e 2021, un disavanzo nella contabilità separata relativa a queste prestazioni, a fronte di un espresso obbligo legislativo di divieto di deficit.

Stando a quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, nelle investigazioni delegate dalla magistratura contabile, il management dell’Asl (il Direttore generale e il Direttore amministrativo, in primis) avrebbe approvato e riversato sul bilancio aziendale prima, e su quello regionale poi, una contabilità in cui le tariffe Alpi sono rimaste ferme e non adeguate all’andamento incrementale dei costi delle prestazioni.

“Comportamento inerte” viene definito, nella lettura della Procura regionale della Corte, anche quello tenuto sia dal Collegio sindacale dell’Asl, sia dal Direttore della struttura complessa aziendale “Programmazione, Bilancio e controllo di gestione”. Allo stesso modo, negli addebiti mossi con l’invito a dedurre, i doveri di impulso e controllo alla revisione delle tariffe sarebbero stati omessi e trascurati pure dai componenti del Nucleo di monitoraggio dell’Usl.

Le condotte per cui la Procura regionale invita a dedurre tutta la “catena di comando” aziendale sono quindi tutte di natura omissiva, riassumibili nell’aver tralasciato le attività di monitoraggio e verifica della contabilità separata Alpi, che avrebbero dovuto condurre all’avvio del procedimento di revisione delle tariffe. Quest’ultimo – stando all’inchiesta – è normato puntualmente dalla legislazione statale e regionale, da atti aziendali e dal regolamento della libera professione intramuraria.

Se l’ammontare complessivo del danno ipotizzato è pari al disavanzo della contabilità Alpi nei tre esercizi presi in esame, la sua ripartizione è avvenuta a seconda dell’incarico rivestito e della sua durata: 40% a carico dei Direttori generali e/o Commissari dell’azienda sanitaria dal 2019 al 2021; 15% per i Direttori amministrativi nei tre anni; 15% a carico del Dirigente della struttura “Programmazione, Bilancio e controllo di gestione”; 15% a carico dei componenti del Collegio sindacale nei tre anni; 15% per i componenti del Nucleo interno di vigilanza nel periodo preso in oggetto dalle indagini.

Tra i destinatari degli inviti a dedurre firmati dal procuratore regionale Quirino Lorelli figurano, tra gli altri: l’attuale direttore generale dell’Usl Massimo Uberti (insediatosi come commissario nell’agosto 2021 e dg dal dicembre dello stesso anno), il suo predecessore (ed anche ex commissario dell’azienda) Angelo Pescarmona, l’ex direttore amministrativo Marco Ottonello, il già assessore alla Sanità Roberto Barmasse (in qualità di componente del nucleo di monitoraggio Alpi per il 2019 e il 2020) e l’ex consigliere regionale Flavio Peinetti (anch’egli quale componente del nucleo di monitoraggio Alpi per tutto il triennio in esame).

I destinatari degli inviti hanno 45 giorni dalla notifica per depositare alla Procura regionale contabili le proprie deduzioni (assieme ad eventuali documenti per sostenere le loro tesi). Lo stesso termine vale anche per chiedere di essere sentiti personalmente, con la possibilità di essere affiancati da un difensore. A seguito delle deduzioni il Procuratore si determinerà sulla chiamata in giudizio, o meno.

L’Usl: da fine 2021 disavanzo ridotto, in esercizi successivi solo utili

A proposito degli inviti a dedurre inviati dalla Procura della Corte dei Conti, l’azienda Usl – sentita al riguardo – tiene a precisare che negli ultimi 4 mesi del 2021 il disavanzo legato alle prestazioni Alpi è stato ridotto di oltre il 97%. Nel primo esercizio completo di gestione successivo, ed in tutti gli anni a seguire, è stato altresì realizzato un utile per il contribuente.