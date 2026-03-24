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  • Courmayeur
  • Ultima modifica: 24 Marzo
  • 11:42

Rifacimento della pista della Brenva, ipotizzato un danno erariale da 150mila euro

La tesi della Procura, che ha chiamato a giudizio tredici tra amministratori e tecnici del Comune di Courmayeur, è che l’opera non andasse svolta in somma urgenza, ma oggetto di programmazione ordinaria.
Il Municipio di Courmayeur
Cronaca

150mila euro. E’ l’ipotesi di danno erariale formulata dalla procura regionale della Corte dei conti rispetto alla ricostruzione in somma urgenza – operata dal comune di Courmayeur a seguito dell’alluvione del 14 novembre 2023 – di una parte della pista della Brenva, in Val Veny. L’ufficio contabile ha chiamato in giudizio tredici persone, tra amministratori comunali (i componenti di Giunta, incluso il sindaco Roberto Rota, e del Consiglio che hanno votato gli atti dell’opera) e tecnici.

L’istruttoria svolta dall’ufficio inquirente contabile è nata a seguito del fallimento di una ditta coinvolta nella realizzazione dei lavori e relativi accertamenti della Guardia di finanza. La contestazione è relativa al ricorso alla somma urgenza, sostenendo la Procura che l’opera avrebbe dovuto essere oggetto di programmazione tra i lavori ordinari, evitando il ricorso alla procedura “d’emergenza”. Nell’evento alluvionale di tre anni fa era esondata la Dora di Veny, danneggiando circa 200 metri di scogliera e conducendo alla chiusura della pista della Brenva.

L’amministrazione comunale, a dicembre di quell’anno, aveva approvato la deliberazione per i lavori di ripristino della viabilità (altri interventi avevano riguardato la sistemazione del corso del torrente), che successivamente era stata sottoposta al Consiglio comunale. L’udienza per la discussione della causa dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, inizialmente in programma per domani, mercoledì 25 marzo, è stata rinviata al 29 aprile prossimo.

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