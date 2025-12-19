All’appuntato ferito a Cogne la vicinanza del Comandante della Legione carabinieri

In visita oggi in Valle d’Aosta, dove ha incontrato una delegazione di carabinieri in servizio nella regione, il generale di divisione Andrea Paterna, al comando della Legione “Piemonte e Valle d’Aosta” dell’Arma, ha espresso la propria vicinanza all’appuntato “vittima di gesto sconsiderato da parte di una cittadina francese”, che lo ha investito con la sua auto lunedì scorso a Cogne.

L’alto ufficiale – accolto al Gruppo Aosta dal comandante, il colonnello Livio Propato – ha altresì formulato gli auguri per le imminenti festività ai carabinieri operanti in Valle e ai militari in congedo appartenenti alle sezioni valdostane dell’Associazione Nazionale Carabinieri. In generale, il generale Paterna ha “assicurato il pieno sostegno ai militari impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.