Alpinista in difficoltà sul Cervino portato alla capanna Carrel, ma il vento blocca il recupero

Il Soccorso Alpino Valdostano è in azione sul Cervino, a seguito delle difficoltà incontrate da un alpinista poco sotto la Capanna Carrel (3.800 metri). La richiesta di aiuto è arrivata alla Centrale Unica del Soccorso poco prima delle 20 di oggi, lunedì 4 agosto, da parte dei tre compagni dello scalatore, di nazionalità italiana. Erano riusciti a raggiungere la capanna, segnalando che la persona con loro non era in grado di salire oltre la corda della Cheminée e presentava sintomi di ipotermia.

Il Sav è intervenuto in elicottero, ma le raffiche di vento forte non permettevano la calata con il verricello sul punto esatto. I tecnici sono così stati depositati nei pressi del Colle del Leone, a 3.500 metri. Da lì, scalando, hanno raggiunto la persona in difficoltà, portandola alla capanna Carrel. I soccorritori stanno riscaldando lo scalatore, per far rientrare l’ipotermia. Si sta valutando di tentare ulteriori avvicinamenti in elicottero, per recuperare i quattro alpinisti e i soccorritori. Nel caso fosse impossibile, causa vento, il recupero verrà tentato domattina.