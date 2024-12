Gli alpinisti in difficoltà a Valsavarenche, a 2.400 metri, sono stati messi in salvo

Nonostante la meteo avversa, il Soccorso alpino valdostano ha individuato e tratto in salvo in elicottero le due persone – entrambi francesi, di 24 e 14 anni – che si trovavano in difficoltà in Valsavarenche, a circa 2.400 metri di quota, sotto il rifugio Chabod.

Attorno alle 20, la Centrale unica del soccorso ha ricevuto la richiesta di aiuto. Viste le condizioni meteo si è attivata nell’immediato una squadra di tecnici del Sav per procedere via terra. Nel mentre, però, l’elicottero SA1 è decollato comunque, per un tentativo di dirigersi verso il target riuscendo ad individuare i due.

Una volta fatto, è stata fermata l’operazione della squadra via terra, e si sono effettuati una serie di tentativi di avvicinamento con verricello, ostacolati dal vento e dalla neve che hanno reso l’intervento difficile, complicato ulteriormente dal forte vento che veniva da sud ovest.

Sono serviti diversi tentativi all’équipe del Soccorso alpino per raggiungere le due persone in difficoltà. Nel dettaglio, sono serviti circa 50 metri di verricello, oltre all’abilità aereonautica nel portare a termine la missione in quelle condizioni.

Le persone soccorse sono adesso in ospedale e le loro condizioni non sembrano gravi. Si tratta, per entrambi, di una lieve ipotermia.

Alpinisti in difficoltà, soccorsi in azione a Valsavarenche

19 dicembre 2024 – ore 20.37

